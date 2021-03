Opéré du poignet, LaMelo Ball a encore une chance de rejouer cette saison…

Victime d’une fracture du poignet droit, LaMelo Ball risque d’être obligé d’observer la fin de saison des Hornets (et les playoffs ?) depuis l’infirmerie. Sauf que The Athletic assure que le rookie de Charlotte a décidé de se faire opérer, et qu’il sera donc réévalué dans quatre semaines. En vue d’un éventuel retour…

Cela signifie que le frère de Lonzo pourrait bien revenir aider son équipe pour la fin de la campagne.

De quoi l’aider à mettre la main sur le trophée de Rookie de l’année, pour lequel il était le favori avant sa blessure ? Espérons tout de même qu’il ne prendra pas de risque en essayant de revenir trop vite.