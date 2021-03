En prolongation, Devin Booker et les Suns résistent au coup de chaud de Devonte’ Graham

« Je préfère une vilaine victoire qu’une jolie défaite », lâchait Monty Williams ce week-end. Sur le parquet des Hornets, son équipe n’a pas particulièrement brillé mais est restée suffisamment sérieuse pour s’imposer après avoir dominé une partie de la seconde période.

À la pause, aucune des deux équipes n’a fait la différence (49-49). Les Suns ont commencé par largement alimenter Deandre Ayton en cœur de raquette. Si le pivot, sous-alimenté par la suite, atteint rapidement les 10 points dans le premier quart-temps, Devin Booker prend progressivement la main sur le match en attaque. Chris Paul l’accompagne en faisant tourner, sans pour autant beaucoup alimenter la colonne de passes décisives.

Phoenix fait la différence après la pause

En face, Gordon Hayward délaisse son tir longue distance pour s’imposer près du cercle avec ses « euro-step ». Bien aidée par l’activité de Cody Martin, la paire Devonte’ Graham – Terry Rozier se montre plus efficace derrière l’arc même si les pourcentages de réussite dans ce secteur peinent à décoller de part et d’autre.

Les Hornets connaissent une très mauvaise passe en revenant du vestiaire. Fluides dans leur jeu jusqu’ici, les locaux se crispent et multiplient les passes en sautant qui se terminent en pertes de balle ou commettent des fautes offensives. Les Suns ne se privent pas pour passer un 15-1. L’altercation entre Jae Crowder et Miles Bridges ne fait pas du tout les affaires des Hornets qui semblent dépassés (49-62).

Un coup de jus de Malik Monk, absent ce soir (pied), ne leur ferait pas de mal. Pendant ce temps, Mikal Bridges poursuit sa très belle soirée en volant un énième ballon avant d’aller dunker en contre-attaque (67-83). Mais c’est un autre Bridges qui va réveiller l’équipe d’en face. Miles sort une nouvelle claquette dunk autoritaire, puis va écraser le cercle sur un « alley-oop » envoyé par Martin avant de convertir enfin derrière la ligne à 3-points.

Devonte’ Graham prend feu pour finir

Rozier et Graham répondent chacun leur tour également présent en marquant de loin. Auteur de 11 points dans le dernier quart-temps, le second est clairement l’homme le plus chaud sur le parquet. Mais après plusieurs réussites de loin, le meneur manque le tir au buzzer malgré plusieurs rebonds sur le cercle (90-90).

Les cinq minutes supplémentaires sont pauvres dans le jeu. PJ Washington et Jae Crowder se répondent à ne pas inscrire le moindre tir… Heureusement pour les Suns que Mikal Bridges rentre un gros tir primé tandis que Devin Booker ne tremble pas sur la ligne des lancers. Mais les visiteurs ne font pas dans la sérénité, à l’image de cette mauvaise passe de ce même Booker pris à deux, d’un cafouillage de Chris Paul ou encore de cette remise en jeu très limite de Crowder à quelques secondes de la fin.

Les Hornets auront donc leur chance jusqu’au bout mais Graham est bien défendu par Bridges sur l’une de ses dernières tentatives. Les Suns (31v-14d) arrachent ainsi une deuxième victoire de suite avant de rentrer à domicile mardi, contre les Hawks. Les Hornets (23v-22d) entament leur « road trip » à l’Est à Washington le même soir.