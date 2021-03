Les Suns apprennent à gagner en jouant mal

Se qualifiant de « mauvais perdants », les Suns l’ont encore prouvé cette semaine, après deux matches avec des résultats contraires. D’abord, après la défaite contre Orlando où tout le monde était énervé a raconté Monty Williams, « ce qui est une bonne chose » insiste l’entraîneur.

Puis, ce vendredi soir, avec un succès à l’usure face aux Raptors. Les Suns n’ont pas vraiment brillé pendant 48 minutes. Mais peu importe pour la meilleure équipe de la ligue à l’extérieur (15 victoires pour 6 défaites).

« Je préfère une vilaine victoire qu’une jolie défaite », résume le coach à l’AZ Central. « C’est le deal. On doit accorder de la valeur à ce genre de match car ils ont des airs de playoffs. »

Les coéquipiers de Chris Paul ont dominé la deuxième mi-temps sans vraiment tuer la rencontre. Il a donc fallu batailler pour l’emporter. « On la voulait », assure Deandre Ayton. « C’est celui qui en veut le plus qui gagne dans ces matches-là. C’est ça, la NBA. Les grands joueurs sont partout, mais c’est une question de volonté. Qui va faire l’effort de plus. On a fait les efforts. »

Devin Booker a assuré le succès des siens dans les trois dernières secondes avec ses deux lancers-francs. Une façon de sauver son match, car le All-Star a rendu une des pires copies de sa saison avec seulement 16 points à 6/14 au shoot, dont un 0/4 dans le dernier quart-temps. Mais là encore, comme les Suns ont quitté Tampa avec une victoire, les statistiques ne comptent pas pour lui.

« C’est l’objectif de ce sport : gagner des matches », explique l’arrière. « On attend ces matches-là, et ça retire pas mal de pression de savoir qu’on n’est pas obligé de faire une grosse performance pour gagner soir après soir. Je n’avais pas fait attention à ma maladresse, car la victoire est là. J’ai déjà beaucoup marqué par le passé. Que l’on gagne de un ou vingt points, j’en serai toujours heureux. »