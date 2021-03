Les Suns, mauvais perdants et fiers de l’être

S’inclinant face aux Pacers pour leur dernier match, Phoenix ne voulait pas enchainer par une deuxième consécutive, et les Suns se sont imposés avec autorité face à Memphis la nuit dernière.

Ravi de la réaction de ses troupes, Monty Williams explique que la plupart de ses joueurs possèdent la haine de la défaite qui fait d’eux des mauvais perdants. « Nous sommes des mauvais perdants. Quand j’étais enfant, les gens disaient que tu étais un mauvais perdant si tu n’arrivais pas à digérer correctement la défaite. Nous avons une flopée de gars comme ça » s’amuse ainsi le le coach de Phoenix.

Pour Chris Paul, décrit par Gregg Popovich comme « un gosse à qui on a piqué ses bonbons », pas question de se complaire dans la défaite. « Je dis toujours que si tu me montres quelqu’un à l’aise avec la défaite, je te montrerais un loser. Nous sommes une équipe de mauvais perdants, c’est pourquoi nos entrainements sont intenses. »

Des joueurs sur la même longueur d’onde

Le meneur des Suns pense que les joueurs composant l’effectif sont raccord avec sa personnalité.

« J’ai vu toutes ces fois (quand Phoenix perdait) et c’est une des principales raisons pour laquelle je voulais vraiment jouer avec Booker. Je connais Jae Crowder, je connais ces gars, nous sommes des compétiteurs et ce peu importe le domaine. C’est comme ça que l’on doit être » explique le vétéran.

Depuis le début de la saison, Phoenix n’a ainsi connu qu’une seule série de plus d’une défaite, avec trois revers entre le 23 et le 28 janvier dernier, deux fois face à Denver puis Oklahoma City.

Une mentalité qui plait à Devin Booker, qui a connu des premières saisons NBA compliquées sur le plan collectif. « C’est bien de savoir que tout le monde est sur la même longueur d’onde et qu’on a tous cette volonté de gagner des matchs. Donc oui, nous sommes des mauvais perdants. Après le match quand nous perdons, ça se ressent dans le vestiaire, au lendemain à l’entrainement et même à la séance vidéo. Personne ne veut perdre et c’est pour tout le monde pareil, que ce soit les coachs ou les joueurs. Quand nous sommes sortis des vestiaires, on s’est dit qu’on ne voulait pas perdre deux matchs d’affilée, donc c’est juste la mentalité nécessaire pour répondre. »