Al Horford avait conscience que le Thunder misait avant tout sur ses jeunes joueurs

Comme Blake Griffin, Andre Drummond et LaMarcus Aldridge, Al Horford a été mis de côté par ses dirigeants.

Mais contrairement aux trois autres All-Stars, il ne sera pas coupé pour rejoindre un candidat au titre, et il va même continuer à s’entraîner avec ses coéquipiers. Simplement, il va garder la forme avant d’être échangé à la fin de la saison, et pour lui, c’est du gagnant-gagnant.

« Quand je suis arrivé, j’avais conscience de la direction prise par l’équipe. On avait un super plan individuel pour moi, et j’ai le sentiment d’avoir produit du bon basket pour le Thunder » a réagi l’ancien intérieur des Celtics. « Dans le même temps, je sais que ce que c’est d’être un jeune joueur en devenir, et à ce stade de la saison, j’ai conscience que le temps de jeu est important pour leur carrière et leur formation. J’ai conscience aussi qu’il est important pour la franchise de leur offrir cette opportunité. »

À la place d’Al Horford, ce sont Isaiah Roby et Moses Brown qui récupèrent beaucoup de temps de jeu, et leur progression est effectivement impressionnante. Sous les yeux de l’ancien Hawk qui va les encadrer et les conseiller jusqu’à la fin de la saison. « J’ai l’intention de soutenir les gars qui m’ont soutenu, de continuer à les regarder bien jouer et jouer ensemble, pendant que je reste près de l’équipe et que je continue de m’entraîner. »

Du côté de la direction, on estime que sa présence reste essentielle. « Depuis le premier jour, Al se comporte en professionnel accompli, et il a une influence énorme sur et en dehors du terrain par son éthique de travail, et son engagement total vis à vis de ses coéquipiers » a déclaré Sam Presti. « Nos discussions étaient ouvertes pour trouver un moyen d’optimiser sa saison à titre personnel, tout en participant au développement de notre équipe. »