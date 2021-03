Le Thunder écarte Al Horford… des matches

Al Horford ne jouera plus cette saison. Arrivé cet automne, le soir de la Draft en provenance de Philadelphie, l’ancien intérieur des Celtics n’entre pas dans les plans de la franchise, et d’un commun accord avec les dirigeants, il a accepté de ne plus jouer cette saison. Selon ESPN, il aura accès à la salle d’entraînement, et il pourra s’entraîner avec ses coéquipiers, mais il aura donc un simple rôle de mentor et de « sparring partner ».

Agé de 34 ans, Horford va tenter de trouver une nouvelle équipe l’été prochain, mais son contrat peut effrayer : 53 millions sur deux ans ! Mais OKC fera tout pour l’aider à trouver une franchise qui lui convient, et il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’il soit coupé. Et c’est compréhensible vu son contrat.

Côté OKC, on mise sur les jeunes, et Moses Brown et Isaiah Roby vont continuer de se partager le temps de jeu sur le poste 5. Sous le regard et les conseils d’Horford.