Racisme anti-asiatique : Jeremy Lin regrette de n’avoir pas davantage sensibilisé

« (Je suis) En colère, de voir à quel point il est démoralisant de devoir faire des analogies, de créer des œuvres d’art, de raconter des histoires et de participer à des rassemblements, juste pour espérer prouver aux autres que NOUS AUSSI, NOUS SOMMES HUMAINS ».

L’augmentation des actes racistes contre les personnes d’origine asiatique dans le monde entier depuis le début de la pandémie de Covid-19 a poussé Jeremy Lin à réagir une nouvelle fois sur le sujet, à travers une longue lettre « coup de gueule », publiée dans « Time » et résumée en cette phrase.

Le meneur de jeu, qui a notamment été victime d’insultes de cette nature sur le terrain au cours d’un match de G-League il y a un mois, a également fait son mea culpa. Avec le recul, Jeremy Lin estime qu’il aurait ainsi pu en faire davantage pour les Américains d’origine asiatique, en sensibilisant davantage le grand public sur ces thématiques lorsqu’il était au plus fort de sa notoriété, lors de la « Linsanity » par exemple.

La « Linsanity » ? « Un de mes plus grands échecs et de mes plus grands regrets »

« Je n’en ai pas fait assez quand j’étais « Linsanity » pour faire tomber les barrières pour la prochaine génération. Je voulais simplement jouer au basket à cette époque, en 2012, lorsque j’ai soudainement été propulsé sous les projecteurs du monde entier avec les New York Knicks », a-t-il écrit. « Je n’avais pas réalisé les traumatismes accumulés et les injustices systémiques sur plusieurs générations. Je n’ai pas su apprécier et mieux soutenir le travail de ceux qui se battent pour que les Américains d’origine asiatique soient vus et entendus. C’est l’un de mes plus grands échecs et de mes plus grands regrets ».

Au-delà du fait qu’il faisait seulement ses premiers pas dans la ligue et qu’il devait se faire sa place en NBA, à l’âge de 23 ans, Jeremy Lin a ajouté qu’il ne se pensait tout simplement pas suffisamment « qualifié » pour « parler au nom de tous les Américains d’origine asiatique ». Avec plus d’expérience aujourd’hui, il assure continuer à progresser sur la façon dont il peut utiliser son image et faire passer son discours.

« Au cours des neuf années qui se sont écoulées depuis la « Linsanity », les gens m’ont mis au défi, m’ont instruit et m’ont pardonné. Chaque jour, j’essaie d’apprendre davantage, d’écouter plus et de moins juger. Et si nous nous battons ENSEMBLE, je crois vraiment que certains de nos plus grands espoirs peuvent être réalisés. Nous le devons aux personnes qui se sont battues avant nous et aux générations qui viendront après nous, de faire de ce monde un endroit meilleur. L’histoire est entre nos mains ».