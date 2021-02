C’est dans un long message publié sur Facebook que Jeremy Lin a révélé qu’un adversaire l’avait traité de « coronavirus » en plein match, et le meneur des Santa Cruz Warriors s’en est évidemment ému, rappelant que la communauté asiatique souffrait aussi de racisme aux Etats-Unis, et qu’on avait trop tendance à l’oublier.

« Mon expérience de neuf ans en NBA ne me protège pas d’être traité de « coronavirus » sur le terrain » écrit Lin sans préciser si l’incident a eu lieu dans la « bulle » mise en place par la G-League. « Nous sommes fatigués d’entendre qu’on doit baisser la tête et ne pas créer de problème. On est fatigués qu’on demande à des enfants d’origine asiatique d’où ils viennent. On est fatigués qu’on se moque de nos yeux. On est fatigués d’être considérés comme exotique ou moche naturellement. On est fatigués des stéréotypes qu’Hollywood fait peser sur nous, en limitant ce qu’on pense pouvoir être. On est fatigués d’être invisibles, d’être confondu avec un collègue ou d’entendre que nos problèmes n’existent pas. »

Des propos très forts qui poussent la G-League, qui appartient à la NBA, à lancer une enquête. Elle intervient au lendemain d’une première enquête lancée par la NBA sur des soupçons de racisme au Jazz.

« Je viens de voir le message de Jeremy sur Facebook. C’est vraiment puissant, et j’applaudis Jeremy pour ses mots, et pour le partage de ses sentiments sur le racisme contre la communauté asiatique aux Etats-Unis » a réagi Steve Kerr. « C’est tout simplement ridicule, mais c’est évidemment propagé par beaucoup de personnes, à commencer par notre ancien président, comme le coronavirus est originaire de Chine. C’est juste choquant. »