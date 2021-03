Nicolas Claxton, la dernière pièce du puzzle à Brooklyn ?

Après son plus gros temps de jeu (26 minutes) en carrière face à Washington dimanche, pour 16 points, 3 rebonds et 3 contres, Nicolas Claxton a encore eu droit à plus de 20 minutes hier soir à Portland. Et il a de nouveau été très performant avec 16 points et 9 rebonds en 22 minutes, le tout à un très bon 8/10 aux tirs.

Ayant débuté sa deuxième campagne professionnelle il y a un mois tout juste, après une saison rookie marquée par des blessures aux ischios-jambiers et à l’épaule, avec seulement 15 apparitions, Nicolas Claxton prend les choses comme elles viennent. Sans se poser (trop) de questions…

« Tout ça est arrivé très vite. J’ai l’impression que je jouais mon premier match de la saison hier au Barclays », expliquait-il sur le site des Nets. « Tout arrive assez vite en ce moment, mais je garde les pieds sur terre et je reste bien équilibré. Évidemment, c’est bien de pouvoir finir les matchs mais je dois simplement rester prêt pour toute les opportunités qu’on me donnera. C’est mon boulot, je dois continuer à progresser et grandir. »

Avec 5 de ses 9 matchs en mars à 11 points ou plus, dont son record en carrière à 17 points (en 17 minutes) dans la victoire en prolongation face aux Spurs, Nicolas Claxton peut enfin profiter. Longtemps scotché sur le banc à cause d’une tendinopathie du genou droit, le jeune pivot passé par la fac de Georgia peut enfin se dégourdir les jambes.

« Il est à l’aise. ÀA l’aise et en confiance », souligne James Harden, son pourvoyeur officiels en caviar. « Quand un jeune gars ne s’inquiète de rien d’autre que de jouer dur et faire son boulot au meilleur de ses capacités, il va lui arriver de bonnes choses. C’est ce qu’on voit avec Nic. Il est attentif, il fait de la vidéo et il fait son boulot chaque soir. Évidemment, on commet tous des erreurs, ça arrive de se rater, mais ses intentions sont bonnes. J’essaie de l’aider pour le mettre dans les bonnes positions et lui apprendre certaines choses qui vont lui faciliter la tâche. Pour tous les jeunes joueurs, ça va vite mais une fois qu’il trouvera ses repères et qu’il se sentira plus à l’aise, ça va se ralentir et il pourra être plus efficace. »

« Il peut défendre sur tous les postes pour ainsi dire »

Avec 11 points, 5 rebonds et 2 contres sur le mois de mars, Nicolas Claxton justifie la confiance des Nets qui sont allés le chercher au deuxième tour (31e position) de la Draft 2019. Surtout, la défense de Brooklyn bénéficie de la présence, et de son activité de tous les instants. Sur les 199 minutes disputées par le jeune pivot des Nets, ce dernier dispose du meilleur « Net Rating » (différence entre points inscrits et encaissés par l’équipe, sur 100 possessions) de la rotation actuelle, avec +20.4 !

Hier soir, sur une possession clé en fin de match, il a réussi à tenir Damian Lillard, dissuadant le All-Star de prendre le dernier tir. Résultat ? Le meneur a lâché le cuir à Robert Covington qui a manqué le tir de l’égalisation…

« Nic a été énorme. Il est tellement polyvalent défensivement avec sa longueur, ses qualités athlétiques et sa mobilité. Il peut défendre sur tous les postes pour ainsi dire », s’est félicité Steve Nash après la victoire en Oregon. « Il aura parfois des difficultés aux rebonds, mais tout ça vient aussi du fait qu’il sort des rotations et tout ça. Il est une menace en attaque près du cercle et il grandit jour après jour. Je suis fier de lui. Son effort défensif a été excellent, et très important pour l’équipe. »

À 21 ans seulement, Nicolas Claxton est encore un diamant à l’état brut. Il commence à peine sa carrière, mais son rôle au sein de la toute nouvelle « superteam » de Brooklyn pourrait bien s’avérer fondamental.

Beaucoup plus mobile que DeAndre Jordan, plus long que Jeff Green et Blake Griffin, il offre de nombreuses qualités indispensables dans la NBA moderne, et notamment en défense où il ne recule devant aucun défi.

« Je souris en mon for intérieur parce que je sais que si les autres équipes continuent à faire ça, elles vont peut-être mettre un ou deux paniers, mais je vais finir avec plus de stops défensifs. C’est sûr. Donc, ça me fait sourire. Je suis prêt. Je connais le scouting report. Je suis un grand fan de basket donc j’ai suivi tous ces gars depuis que je suis jeune. Quand je suis sur le terrain, j’utilise mon QI, mon jeu de jambes et j’essaye de défendre sans commettre de fautes. C’est amusant honnêtement. Je n’arrivais pas à le faire la saison passée et ça fait une énorme différence. Ça casse le rythme des joueurs adverses. »