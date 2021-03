Nicolas Claxton confirme son envol

Il avait enchainé la semaine dernière deux matchs d’affilée pour la première fois depuis un an. Sept jours plus tard, Nicolas Claxton continue les bonnes apparitions malgré un temps de jeu limité pour le plus grand bonheur de Steve Nash au micro du New York Post : « Il a fait quelques bons matchs cette semaine et nous continuons à limiter ses minutes. Mais il progresse, il est performant et si vous regardez bien, ce soir, c’est 16 points, 8 rebonds en un temps de jeu limité. C’est incroyable. »

Effectivement, son entrée sur le parquet des Rockets a apporté du jus en rotation de DeAndre Jordan. En même temps, avec un passeur comme James Harden, le jeune pivot est très souvent servi dans des conditions idéales pour terminer les actions comme le montre son 7/8 aux tirs.

Depuis son retour, le « sophomore » tourne à 10 points, 3 rebonds, 1 contre à 70% aux shoots le tout en à peine 15 minutes. Néanmoins, pas question pour Steve Nash de brûler les étapes avec son joueur en qui il voit un futur radieux. « Nous essayons de lui faire garder les pieds sur terre, qu’il reste humble et affamé sans trop l’exposer parce que s’il continue sur cette voie et continue de bosser, il va être un très bon joueur. »

Revenu de loin avec beaucoup de blessures, le 31e choix de Draft 2019 savoure son retour au premier plan alors qu’il disputait mercredi son 20e match en carrière. « Je reste sur le moment présent. C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé pendant ma rééducation. Prendre tout au jour le jour que ce soit un bon match ou pas, tu apprends même si c’est un mauvais match et tu continues de travailler. Je ne voudrais pas dire que c’est une série incroyable. Je continue juste d’apprendre à jouer comme il faut avec les gars et je continue de progresser. »

Et avec la trêve qui approche, Nicolas Claxton va avoir tout le temps nécessaire pour se conditionner physiquement afin d’enchainer les matchs sur un temps de jeu plus conséquent.