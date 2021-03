Cinq équipes ont approché Orlando pour Aaron Gordon

Aaron Gordon est constamment évoqué dans les rumeurs de transfert depuis plusieurs saisons. Et donc à trois jours de la « trade deadline », il n’est pas étonnant de voir son nom encore surgir.

The Ringer assure ainsi nous apprend que pas moins de cinq franchises ont discuté avec le Magic : les Rockets, les Warriors, les Celtics, les Timberwolves et les Blazers.

L’intérêt de Portland est connu, quand il est logique de voir Boston entrer dans la danse. Les Celtics ont besoin d’un intérieur plus solide offensivement, et c’est pourquoi ils viseraient aussi John Collins ou LaMarcus Aldridge.

Les approches des Wolves et des Warriors ne sont pas nouvelles non plus. Les deux clubs étaient déjà intéressés par le poste 4 floridien la saison passée, quand les dirigeants d’Orlando ont tenté, sans succès, de l’échanger.

Quant à Houston, la saison est un long chemin de croix (20 défaites d’affilée, série en cours) et il faut déjà préparer l’avenir même si on ne veut pas passer par la case « Process ». L’idée serait d’associer Aaron Gordon à Christian Wood à l’intérieur, avec John Wall à la mène, puisque l’avenir de Victor Oladipo dans le Texas est incertain.

Pour rappel, Aaron Gordon, 25 ans seulement, a encore une année de contrat (16.4 millions de dollars) et sera donc libre à l’été 2022. Orlando cherche, pour le céder, des jeunes joueurs et des premiers tours de Draft.