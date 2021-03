Rockets : Victor Oladipo a refusé une prolongation de contrat

Après avoir refusé de prolonger aux Pacers, Victor Oladipo vient d’en faire de même avec les Rockets. C’est ce que révèle ESPN qui rapporte que l’arrière n’a pas donné suite à une prolongation de contrat de 45,2 millions de dollars sur deux ans. C’était le maximum que la franchise pouvait lui proposer avant la fin de la saison régulière.

Si Oladipo a refusé, c’est parce qu’il veut un contrat sur le long terme, et il ne peut l’obtenir que l’été prochain. Reste à savoir si ce refus va entraîner son transfert dans les jours qui viennent. Les Rockets restent sur 11 défaites de suite, dont une dernière de 49 points à domicile face à Memphis. La saison est foutue, et il faut déjà préparer la saison prochaine.

Les Knicks et le Heat sur le coup ?

Est-ce que Oladipo est l’arrière idéal pour épauler John Wall et Christian Wood, les deux nouveaux hommes-forts de la franchise ? Selon ESPN, les Rockets sont ouverts à toute proposition, et ils ont toutes les cartes en main. Ils peuvent l’échanger d’ici le 25 mars, ou le laisser être free agent fin juillet. Rien ne presse, et tout dépend du projet du nouveau GM.

Quant à Oladipo, son nom circule du côté de New York et de Miami, mais les Knicks comme le Heat pourraient attendre qu’il soit free agent pour se positionner. New York aura l’enveloppe pour se l’offrir, et peut-être lui proposer ce contrat longue durée qu’il recherche.