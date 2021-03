Aaron Gordon intéresserait aussi les Blazers

Avec Derrick Jones Jr. et Anfernee Simons, les Blazers possèdent dans leurs rangs les deux derniers vainqueurs du Slam Dunk Contest, et The Athletic rapporte qu’ils seraient intéressées par Aaron Gordon. Ce n’est pas uniquement pour ses qualités de dunkeur, mais sans doute davantage pour son profil de 4/3 capable d’avaler le parquet sur jeu de transition, et de filer un coup de main au rebond et au contre.

Les Blazers manquent d’un vrai poste 4, et c’est Robert Covington qui débute à ce poste, suppléé ensuite par Carmelo Anthony. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Magic, Aaron Gordon est régulièrement cité dans les rumeurs de transfert. Quasiment à chaque « trade deadline » ou chaque intersaison… Cette fois, nos confrères rapportent que les dirigeants d’Orlando sont ouverts aux discussions, et Portland devra se méfier de Minnesota.

Cela fait plusieurs fois que les Wolves se penchent sur ce dossier, persuadés qu’Aaron Gordon est le joueur idoine pour épauler Karl-Anthony Towns dans la peinture.