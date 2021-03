Blessure de LeBron James : Montrezl Harrell met en cause Solomon Hill

« Solomon Hill est un homme mort », « Putain de Solomon Hill, tuez-le »… La blessure de LeBron James a logiquement et malheureusement provoqué une déferlante de réactions sur Twitter, dont beaucoup adressées directement à l’ailier des Hawks, visés par des menaces. Mais la masse présente sur les réseaux sociaux n’a pas été la seule à mettre en cause Solomon Hill.

Sans le citer, Montrezl Harrell a lui aussi pointé du doigt le geste du joueur des Hawks après la rencontre : « Un mec s’est jeté sur un ballon, il lui a attrapé la jambe. Je ne trouve vraiment pas que c’était ce genre de situation où tu te bats pour récupérer la balle. Il a dû passer sur sa jambe pour atteindre le ballon. Il était tourné sur le côté, le ballon était derrière lui. »

L’intérieur des Lakers ne voit ainsi pas comment Hill a pu s’imaginer récupérer ce ballon, laissant clairement sous-entendre que le joueur des Hawks aurait agi dans l’optique de le blesser. Un sentiment partagé par son coéquipier, Dennis Schroder, selon qui il n’était « pas nécessaire de plonger sur sa jambe comme ça ».

Le mis en cause a ainsi voulu apaiser les choses en postant sur Twitter qu’il n’oserait « jamais manquer de respect au jeu en blessant un joueur volontairement. LeBron le sait très bien et c’est tout ce qui m’importe. Je prie pour qu’il revienne très rapidement. »

Cette séquence a en tout cas rappelé que le candidat au titre de MVP pouvait lui aussi mettre le genou à terre. « On oublie parfois qu’il est humain », note Harrell. « Je ne l’avais sans doute jamais vu grimacer et hurler de douleur comme ça », décrit Kyle Kuzma.

De son côté, Frank Vogel n’a pas voulu en dire davantage sur l’humeur de son joueur dans le vestiaire. « Cela reste en interne. L’état d’esprit de l’équipe, c’est la déception d’avoir perdu. On doit rebondir et gagner demain (la nuit prochaine à Phoenix). »

Si Harrell et Schroder sont persuadés que leur coéquipier va vite se relever, les Lakers vont tout de même devoir se débrouiller temporairement sans Anthony Davis et lui. Malgré ses absences majeures, en plus de celle de Marc Gasol, leur coach reste confiant : « On a une force de frappe offensive suffisante et une mentalité défensive qui colle au groupe, donc selon moi, on a assez pour gagner. »