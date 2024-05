Avec autorité, Donovan Mitchell et les Cavaliers prennent l’avantage du terrain !

« On est extrêmement confiants, même après le Game 1. » Cette nuit, Donovan Mitchell et les Cavaliers ont eu tout le loisir d’afficher cette confiance. Battus largement lors de la première manche, les joueurs de l’Ohio ont rendu la pareille aux Celtics, en s’imposant de 24 points à Boston (94-118) !

L’arrière des Cavs a été l’homme clé de ce Game 2 qui s’est décidé en seconde période. Après une première mi-temps parfaitement équilibrée (54-54), le quintuple All-Star a décidé de sortir de sa réserve et de sa maladresse (6 points à 2/6 aux tirs après deux quart-temps) pour faire la différence.

Son premier « step back » à 3-points après le passage au vestiaire a donné le ton et ouvert des espaces à une attaque des Cavs bien plus en rythme que celle d’en face. Bien soutenu par un Darius Garland, auteur de trois paniers primés dans le troisième quart-temps, Donovan Mitchell n’oubliait pas de servir au « alley-oop » en transition l’homme qui avait porté les Cavs un peu plus tôt, Evan Mobley.

Evan Mobley fait oublier Jarrett Allen

Malgré ses soucis de faute, l’intérieur s’est montré juste tout au long de la soirée, et s’est offert un record en carrière en playoffs sous les yeux de celui dont il doit compenser l’absence, Jarrett Allen. Avec ses leaders, Cleveland a commencé à flirter avec la dizaine de points d’avance.

Donovan Mitchell a rajouté un peu d’artifice en « crossant » Jayson Tatum avant de convertir au buzzer un nouveau panier derrière l’arc sur la dernière possession de la période (78-90). 16 points dans ce troisième quart-temps pour l’arrière qui pouvait se permettre de s’arrêter quelques secondes pour fixer le public du Garden.

L’arrière s’est permis d’en rajouter une couche quelques secondes plus tard, avec un tir à 3-points converti dans l’axe… avec la planche. Le symbole d’une bonne soirée qui allait se poursuivre car les Celtics, muselés offensivement, ne parviendront pas du tout à réagir dans les minutes suivantes. L’écart grimpant même jusqu’à 29 unités tandis que Joe Mazzulla envoyait ses réservistes une minute avant J. B. Bickerstaff.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Plus de soutien pour Donovan Mitchell. L’arrière n’a pas eu besoin de shooter à 25 reprises comme lors de la première manche. Altruiste en première période, le leader des Cavs, qui a manqué deux fois la cible à 3-points sur des airballs (!), a mis un coup d’accélérateur quand il le fallait après la pause. Darius Garland l’a bien accompagné, tout comme Evan Mobley dont il vantait les mérites après le match. Et quand les Celtics décidaient de le prendre à deux dans le quatrième, Max Strus et Caris LeVert en profitaient pour sanctionner grâce aux espaces ouverts.

– Les Celtics s’effondrent à 3-points. Son équipe déjà menée de 22 points dans le quatrième quart-temps, Jaylen Brown décidait de prendre le tir devant Evan Mobley sans grande conviction et sans que le ballon n’ait bougé côté Celtics. Raté, comme son tir précédent dans le corner grand ouvert. Un double échec à l’image de la soirée d’enfer connue par les locaux dans ce secteur. Dans le troisième quart-temps, Derrick White et les autres ont déraillé en manquant leurs huit tentatives. Ils ont dû longuement patienter avant de voir un panier primé rentrer après la pause. La défense des Cavs, agressive derrière l’arc quitte à ouvrir des couloirs de pénétration, y est pour beaucoup. Maladroits comme jamais (23%), les Celtics ont manqué pour la première fois dans ces playoffs d’atteindre les 10 paniers primés inscrits.

– Domicile – extérieur : la fin d’une série attendue. La troisième manche a lieu dimanche dans l’Ohio, là où les Cavs n’ont pas perdu depuis le début des playoffs. Cleveland a remporté ses quatre rencontres lors du premier tour face au Magic. Les Celtics, eux, qui avaient aussi perdu le Game 2 face au Heat à domicile, ont gagné leur deux matchs disputés à Miami.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.