Fraude à l’assurance santé : trois ans et demi de prison pour Glen Davis

Jeudi, un tribunal de New York a condamné Glen Davis à 40 mois de prison, et trois ans de liberté surveillée, pour sa participation active dans un vaste système de fraude à l’assurance santé mise en place par NBA. Vingt-deux personnes, dont 18 anciens basketteurs, ont été condamnés pour avoir produit de faux certificats médicaux pour un préjudice estimé à cinq millions de dollars !

Dix mois après que Terrence Williams a écopé de 10 ans de prison, l’ancien intérieur des Celtics a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation de fraude et de complicité en vue de faire de fausses déclarations. Alors qu’il a toujours clamé son innocence et qu’il avait enfreint son contrôle judiciaire, « Big Baby » a aussi été condamné à payer 80 000 dollars de dédommagement. Les conditions de sa liberté surveillée comprennent la participation à un cours de gestion financière et le suivi d’un traitement obligatoire contre l’usage de stupéfiants.

La deuxième plus lourde peine dans cette affaire

Dans cette affaire, c’est la deuxième pleine la plus lourde infligée à un joueur, après les 10 ans de prison de Terrence Williams, qui avait lui-même plaidé coupable pour négocier sa peine. « Quand j’ai perdu le basket, je me suis perdu moi-même », a lancé Glen Davis devant la juge Valerie E. Caproni avant que la sentence ne soit prononcée. « Je vous demande, votre honneur, de m’aider à redevenir qui je suis ».

Ni les mots de Glen Davis, ni une lettre d’Andre Iguodala, comme ancien directeur de l’union des joueurs, n’ont fait fléchir la juge, qui a estimé que l’ancien basketteur avait mis en place « un dispositif ingénieux et sophistiqué » pour masquer ses délits.

L’avocate de Glen Davis a regretté que personne ne soit là pour soutenir son client et elle avait demandé à la cour de condamner l’ancien champion NBA à une peine réduite assortie d’une obligation de travail d’intérêt général, d’une psychothérapie et d’un traitement pour sa dépendance au cannabis.