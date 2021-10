Glen Davis et 17 autres anciens joueurs NBA impliqués dans une arnaque aux assurances santé

L’assurance santé pour les anciens joueurs NBA est la grande fierté de Chris Paul en tant que président du syndicat des joueurs. Elle a ainsi aidé d’anciens basketteurs, qui n’avaient pas les moyens de se faire opérer, et a même sans doute sauvé quelques vies. Elle a aussi permis à certains de garnir leur compte en banque…

18 anciens joueurs de la ligue ont ainsi été arrêtés et inculpés par un tribunal fédéral de New York dans le cadre d’une fraude présumée à l’assurance maladie visant à escroquer le régime d’assurance lié à la NBA.

Ces 18 anciens joueurs de la ligue (Terrence Williams, Alan Anderson, Tony Allen, Shannon Brown, Will Bynum, Glen Davis, Chris Douglas-Roberts, Melvin Ely, Jamario Moon, Darius Miles, Milton Palacio, Ruben Patterson, Eddie Robinson, Gregory Smith, Sebastian Telfair, CJ Watson, Antoine Wright et Tony Wroten) sont ainsi accusés d’avoir détourné un total de 4 millions de dollars.

Entre 2017 et 2020, ils auraient ainsi fourni de fausses ordonnances et des faux documents pour se faire rembourser des soins médicaux et dentaires qui n’avaient en fait jamais été prodigués.

Les 18 anciens basketteurs, ainsi que Desiree Allen, la femme de Tony, doivent répondre des chefs d’accusation de conspiration en vue de commettre une fraude dans le domaine de la santé et d’une fraude électronique.