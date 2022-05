Glen Davis risque la prison en venant voir les matchs des Celtics

Pour une fois, il était assis à sa place. Mais Glen Davis n’aurait pas dû se retrouver dans les travées du TD Garden lundi soir, pour le Game 4 entre Boston et Miami.

Pourquoi ? Parce que l’ancien des Celtics fait partie des joueurs impliqués dans une arnaque aux assurances santé. Il a donc été libéré sous caution (200 000 dollars), mais ses déplacements sont limités à New York et à la Californie.

Pas de voyages à Boston possibles donc pour « Big Baby », qui en plus ne passe jamais inaperçu dans une salle.

Sa présence dans le Game 4 était par conséquent un dernier avertissement. « Si on garde les termes du basket, c’est l’expulsion », compare la juge Valerie Caproni, qui a parlé avec le champion 2008 de sa sortie à Boston. « Encore une faute et il va directement en prison. Il sera forcément remarqué, avec les réseaux sociaux, donc il doit se conformer aux règles. »

On ne devrait donc pas revoir Davis au TD Garden, vendredi soir, pour encourager les Celtics dans le Game 6…

Big Baby Davis in attendance and yes, he’s in the right seat 😅 pic.twitter.com/FHYAnZiDo0

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 24, 2022