Puma dévoile une MB.03 plus que bariolée

Les coloris à succès des modèles signatures de LaMelo Ball ont souvent misé sur leur excentricité et leur originalité pour coller avec le profil du meneur des Hornets. Avec cette MB.03 « Be You », Puma ne déroge pas à la règle sur ce point avec un magnifique coloris multicolore

Inspirée de la MB.03 « Toxic » avec son habillage entre violet, rose et vert, qu’on retrouve ici sur la semelle extérieure aux contours en mode « Slime ». La tige est également en violet et rose mais cette fois assortie de touches de jaune ou de différentes teintes de bleu. La semelle intermédiaire ressort par ailleurs en bleu clair tacheté de violet.

La MB.03 « Be You » est annoncée pour le 24 mai aux Etats-Unis au prix de 125 dollars.

Notre verdict de la MB.01 La MB.01 est plutôt surprenante dans le bon sens du terme. Le design est étonnant et se démarque de la concurrence au premier regard. Mais le modèle est au final assez performant, avec un vrai travail sur l’amorti et le confort sans négliger un aspect explosif. Le style plaira à certains, à d’autres pas du tout, et c’est peut-être ce que LaMelo Ball a voulu, avec un modèle à son image qu’il contribue maintenant à faire vivre en arborant un coloris différent à chaque match.

