En panne d’envie et d’énergie, les Celtics basculent à nouveau dans le négatif

Les Celtics ont un gros point commun avec les Warriors cette saison : ils sont lassés de ne pas réussir à enchaîner les victoires. Après leur défaite de cette nuit face aux Kings, les revoilà dans le négatif (20 victoires – 21 défaites).

Boston n’avait plus connu de bilan sous les 50% de victoires depuis un mois. Fin février, ils avaient enchaîné quatre succès de suite, la deuxième meilleure séquence de leur saison. Mais depuis la reprise d’après All-Star Game, ils viennent d’en perdre quatre sur cinq…

Ces difficultés à dépasser ce cap symbolique sont en tout cas indignes d’une équipe qui voulait à nouveau jouer les premiers rôles à l’Est, à l’entame de la saison.

Que s’est-il passé cette nuit face à ces Kings, face auxquels ils s’étaient déjà inclinés début février ?

« C’est facile de se focaliser sur le bilan d’un adversaire mais vous avez vu ces gars ce soir, note Brad Stevens après la rencontre. Ces gars sont talentueux. De’Aaron Fox a rentré tous ses tirs dans les moments chauds. Il faut être tellement impliqué pour remporter un match NBA que si vous ne l’êtes pas, vous ne gagnez pas. »

Le coach des Celtics pointe ainsi un manque d’engagement de la part de ses hommes. Un constat particulièrement valable pour le quatrième quart-temps de ce match, où les Kings, effectivement portés par leur meneur (29 points), ont pris le dessus au score (15-25). « C’est censé être le moment où on fait la différence et nous n’avons pas été complétement soudés », remarque Jaylen Brown. « Notre énergie est tombée à plat, vous avez pu le voir sur votre écran ou en tribunes. »

Jaylen Brown en a perdu le sommeil

Pour son coach, ce n’est pas une histoire de rotations ou de changements de cinq de départ. Ce qu’il aimerait voir, ce sont « 17 gars qui meurent d’envie de jouer ensemble. Partager le ballon, plonger sur le parquet, prendre des rebonds et être dur sur chaque action. Nous avons besoin de plus de cela, c’est tout. Et vous savez quoi, c’est juste de dire que c’est de ma faute. »

Brad Stevens assure ainsi vouloir se concentrer sur le niveau d’engagement de chacun vis-à-vis de ses partenaires de jeu. « Ce sont des bons gars, je peux dire tellement de positif sur eux. C’est la raison pour laquelle je crois que notre potentiel est supérieur à la façon dont nous avons joué, parce que je crois en notre effectif. »

Effectif qui, à ce rythme-là, a un peu plus chance de bouger dans les prochains jours. « On doit être capable de s’aider les uns les autres », notait Marcus Smart avant d’affronter Sacramento. « On doit trouver un moyen. Aujourd’hui, on est un peu dans le brouillard mais on cherche cette lumière. On doit continuer à chercher et ne pas renoncer. Parce que je sais que beaucoup de gens ont déjà fait une croix sur nous. »

Jaylen Brown réclame, lui, plus « d’enthousiasme » dans le jeu des Celtics et une envie de jouer sans penser à tous les éléments extérieurs. Assurant avoir « perdu le sommeil » parce qu’il se questionne sur son propre leadership au sein de l’équipe, il termine : « On doit se battre, on le doit à la communauté de Boston. »