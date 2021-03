PJ Tucker : « Ce transfert m’a rajeuni de 15 ans ! »

Écarté de la rotation des Rockets en attendant son transfert, PJ Tucker a vu son souhait exaucé il y a deux jours puisqu’il a rejoint Milwaukee, un candidat au titre.

En passant d’une équipe en perdition à un des prétendants au titre, l’ailier fort a opéré un virage à 180 degrés, et il mesure la chance qui se présente. « La situation est parfaite. Je pense que ça matche bien avec les gars. »

Accueilli à bras ouverts par ses nouveaux coéquipiers lors de son premier entrainement, PJ Tucker pense qu’il représente le chainon manquant aux Bucks pour aller chercher le Graal dans quelques mois au sein d’une formation qui reste sur 10 victoires en 11 matches.

« Mon but principal est d’aller chercher une bague, c’est aussi simple que cela. C’est la seule raison pour laquelle je suis ici. J’ai le sentiment que nous avons une bonne chance de gagner le titre » explique ainsi PJ Tucker.

Écarté des terrains depuis le 3 mars

Loin du contexte Rockets, le petit intérieur prend ce transfert comme une cure de jouvence. « Vous n’avez pas idée ! Ce transfert m’a donné un coup de boost et ça m’a rajeuni de 15 ans. Il y a des jours où je me parle à moi-même ou à des gens de tout et de rien juste pour me remotiver et être prêt à retourner au combat. Ça fait partie des choses que je fais maintenant, je recharge juste les batteries. »

Absent des terrains depuis le 3 mars, le joueur de bientôt 36 ans va devoir remettre la machine en route ces prochains jours pour s’installer durablement dans la rotation aux côtés ou derrière Giannis Antetokounmpo.

Néanmoins, son manque de compétition actuel n’effraie pas du tout son nouveau coach à Milwaukee, Mike Budenholzer. « C’est un vrai pro, je pense qu’il a pris soin de son physique et qu’il est en forme. Ça fait quelques matches qu’il n’a pas joué mais dans le même temps nous pensons qu’il est important de le solliciter afin qu’il commence à retrouver le rythme et son niveau, et on va le faire le plus tôt possible. »