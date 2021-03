P.J. Tucker transféré aux Bucks !

Le feuilleton P.J. Tucker touche à sa fin. Mis au placard par sa franchise la semaine dernière, car désireux d’atterrir chez une équipe du haut de tableau plutôt que de prendre part à un processus de reconstruction, l’ailier fort des Rockets (4.4 points et 4.6 rebonds de moyenne cette saison, à 31% à 3-points) a finalement bien été entendu par les dirigeants texans, comme rapporté cette nuit par ESPN.

Quelques heures après avoir vu le Heat se renforcer avec Trevor Ariza, et juste avant le début de son match face aux Sixers, Milwaukee est effectivement parvenu à convaincre Houston de lui lâcher son joueur de 35 ans, courtisé par de nombreux autres prétendants au titre (Nets, Lakers et Heat, pour ne citer qu’eux…).

Actuellement classés à la 3e place de la conférence Est, les Bucks obtiennent donc là un renfort de choix, en vue des playoffs, bien qu’il arrive bientôt au terme de son contrat.

Défenseur chevronné, l’expérimenté P.J. Tucker aura en tout cas pour mission première de contribuer dans ce secteur défensif, tout en convertissant les quelques tirs à 3-points dont il disposera en attaque. Nul doute que cet ailier polyvalent, capable d’occuper les postes 3-4-5, saura trouver sa place dans sa nouvelle équipe, aux côtés de Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday ou encore Khris Middleton.

Houston poursuit sa reconstruction, Phoenix récupère Torrey Craig

Pour s’attacher les services du 35e choix de la Draft 2006, Milwaukee a en revanche dû se séparer de D.J. Augustin et D.J. Wilson, tous les deux envoyés chez les Rockets, tout en acceptant que ces derniers puissent échanger leur second tour de Draft 2021 avec le premier tour de Draft 2021 des Bucks (protégé 1-9).

Dans le cadre de ce transfert, la franchise du Wisconsin a également récupéré le jeune ailier letton Rodions Kurucs, ainsi que son premier tour de Draft 2022 qu’elle devait à Houston. Les Texans obtiennent, en compensation, un premier tour de Draft 2023. Techniquement, les Bucks ont ainsi accepté de repousser le choix de Draft qu’ils devaient aux Rockets, en enlevant les protections. Une façon de contourner le fait qu’ils ne pouvaient pas échanger de premier tour de Draft depuis le transfert de Jrue Holiday…

En complément, les Bucks ont aussi négocié avec les Suns pour leur transférer Torrey Craig, qui n’a jamais su trouver sa place sous les ordres de Mike Budenholzer. Une jolie acquisition pour Phoenix, qui n’a pas eu à lâcher le moindre joueur pour récupérer l’ailier de 30 ans, révélé chez les Nuggets.

Cet échange vient en tout cas clore le joli chapitre de P.J. Tucker chez les Rockets. Arrivé dans le Texas à l’été 2017, il se sera imposé au fil des saisons comme un élément-clé de ce Houston version « small ball » de Mike D’Antoni, de par sa défense. Car dans l’ombre de James Harden, l’ailier représentait bel et bien l’âme de la franchise texane, malgré des statistiques individuelles peu ronflantes (6.5 points, 5.8 rebonds et 1.2 interception de moyenne, à 37% à 3-points, entre 2017 et 2021).

Récapitulatif des deux transferts

Milwaukee reçoit : P.J. Tucker, Rodions Kurucs, un premier tour de Draft 2022 (Bucks)

Houston reçoit : D.J. Augustin, D.J. Wilson, un premier tour de Draft 2023 (Bucks), la possibilité d’échanger son second tour de Draft 2021 avec le premier tour de Draft 2021 des Bucks (protégé 1-9)

Phoenix reçoit : Torrey Craig