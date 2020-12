PJ Tucker : « Je veux être à un endroit où je suis désiré »

Les soucis se multiplient en ce début d’exercice chez les Rockets, entre les états d’âme de Russell Westbrook, James Harden, mais aussi PJ Tucker, pilier de l’équipe qui a récemment exprimé son désarroi. Après avoir manqué les deux premiers matchs de pré-saison face aux Bulls, PJ Tucker a entamé les séances de travail individuel.

Le moral n’est pas vraiment au beau fixe pour le joueur de 35 ans qui attendait un signe de sa franchise, lui qui arrive dans sa dernière année de contrat à hauteur de 8.3 millions de dollars. Il assure que son état d’esprit restera le même, professionnel avant tout, expliquant qu’il fera son « job » quoiqu’il arrive.

« Je veux être avec quelqu’un qui veut de moi, peu importe qui », a-t-il toutefois répondu lorsqu’on lui a demandé s’il voulait être échangé. « C’est le genre de joueur que je suis, je leur donne tout chaque soir et j’ai été comme ça toute ma carrière. Donc je veux être à un endroit où je suis désiré ».

Visiblement, il y a quelque chose de cassé avec la direction.

« Vous leur avez demandé ? » répond-il ainsi lorsque les journalistes lui demandent si les Rockets comptent toujours sur lui. « Vous devriez leur demander. Vous me demandez ce qu’ils pensent. Je ne peux pas vous le dire. »

« Ironman » par excellence, joueur dur au mal et pilier défensif de l’équipe depuis plusieurs saisons, PJ Tucker aimerait être fixé sur les objectifs du club. Mais tout dépend peut-être de James Harden. « Je n’ai jamais dit que j’étais indésirable. J’ai juste dit que je voulais être là où on voulait de moi », précise PJ Tucker.

« Ce n’est même pas seulement la prolongation de contrat. Ce n’est pas le but ultime. Le but est d’être dans un endroit où l’on vous désire, où vous voulez être. C’est ce que tous les joueurs veulent. Personne ne veut être là où on ne veut pas de lui. Il y a certaines façons de le montrer. Il ne s’agit pas seulement de la prolongation de contrat ».

Entre les lignes, on comprend que PJ Tucker sait qu’il est transférable, peut-être dans les discussions autour de James Harden justement, et que ça l’agace alors qu’il est en fin de contrat.