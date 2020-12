James Harden veut toujours quitter Houston

John Wall l’affirmait la semaine dernière à la reprise de l’entraînement, James Harden veut jouer avec lui : « On a eu une super discussion depuis l’échange, et je suis sûr que James veut jouer à Houston cette saison. On va trouver ce qu’il y a de mieux lorsqu’il voudra être là. On est sur la même longueur d’onde depuis que j’ai été échangé ici. »

Et dimanche soir, il a ajouté : « James et moi pouvons former une combinaison de dingue. J’espère juste qu’on en aura l’opportunité en saison régulière. »

Sauf que ESPN rapporte ce lundi qu’il n’en est rien puisque James Harden n’a pas changé d’avis, il veut quitter les Rockets. En attendant que ses dirigeants lui trouvent un point de chute, il leur a assuré qu’il se comporterait en professionnel, et qu’il s’impliquerait avec l’équipe.

En principe, c’est en effet ce lundi que lui et P.J. Tucker sont attendus à l’entraînement, alors que leurs coéquipiers rentrent à Houston après une double confrontation face aux Bulls.

En coulisses, les Rockets ont discuté avec les Nets et les Sixers, les plans A et B de James Harden, mais les premiers ne lâcheront pas Kyrie Irving, tandis que les seconds ne veulent pas sacrifier Ben Simmons ou Joel Embiid.

Retour au point de départ pour James Harden qui veut rejoindre un candidat au titre, tandis que ses dirigeants ne le lâcheront que contre une jeune vedette et des premiers tours de Draft. Ce week-end, des médias de Miami évoquaient un intérêt et même des discussions avec le Heat, mais ESPN n’en fait pas référence.