Le Heat prêt à sacrifier Tyler Herro pour James Harden ?

Jusqu’où Pat Riley est-il prêt à aller pour gagner le titre ? Que ce soit pour récupérer le Shaq ou réunir les « Three amigos », on sait que le président de Miami est prêt à tout pour parvenir à ses fins, et selon le Miami Herald, sa franchise ne serait pas insensible à James Harden.

Puisque la piste Brooklyn est bouchée, la superstar des Rockets aurait donné d’autres destinations à ses dirigeants, et il s’agit de Philadelphie et de n’importe quel autre candidat au titre. Le Heat en fait partie, et le quotidien rapporte que le sujet Harden fait débat en interne.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il faudra sacrifier une vedette de l’équipe pour s’offrir le meilleur marqueur de la NBA. A Houston, on ne se contentera pas d’un « package » de plusieurs joueurs s’il n’y a pas une jeune vedette dans le tas et un premier tour de Draft, et tous les regards se tournent vers Tyler Herro, l’une des révélations de la « bulle ». Ce n’est pas Ben Simmons, que Philly ne veut pas lâcher, mais c’est un cran au-dessus Caris LeVert et Spencer Dinwiddie que les Nets auraient proposé.

James Harden et Jimmy Butler ont le même âge

Autre média floridien, Five Reasons Sports Network rapporte que les deux franchises ont déjà discuté d’Harden, et donc qu’il y aurait un intérêt commun.

Ce qui est certain, c’est que ni l’âge, ni le contrat de James Harden n’effraient Riley. Harden a le même âge que Butler, et son contrat est celui d’une superstar, au même titre que Butler et Adebayo. Ce serait le « Big Three » de la franchise.

En revanche, le vrai problème, si le Heat est prêt à lâcher Herro, c’est pour monter un « package » qui colle au niveau des salaires. En effet, certains joueurs du Heat possèdent une clause de non-transfert, et d’autres ne sont pas transférables avant le 6 février. Il s’agit de Goran Dragic, Meyers Leonard, Udonis Haslem, Avery Bradley et Maurice Harkless. Cela limite les solutions mais ce n’est pas impossible puisque des éléments comme Kendrick Nunn, Kelly Olynyk ou même Andre Iguodala peuvent être transférés.