James Harden également prêt à rejoindre les Bucks ou le Heat

Au départ, il voulait retrouver Kevin Durant et Kyrie Irving aux Nets. Finalement, comme ça bloque, James Harden a élargi sa liste et après les Sixers, The Athletic annonce qu’il est prêt à rejoindre les Bucks ou le Heat.

À part les Celtics, on a sans doute là toutes les équipes capables de sortir de l’Est pour filer en finale NBA.

Le problème, c’est bien sûr la contrepartie. Du côté de Miami, Jimmy Butler et Bam Adebayo sont intouchables et pas sûr que les Rockets acceptent un échange autour de Tyler Herro, Kendrick Nunn et des choix de Draft. Houston veut une jeune vedette en échange de son MVP et cette offre semble très légère pour séduire le club texan.

Du côté des Bucks, il y a Jrue Holiday ou Khris Middleton mais Milwaukee a payé très cher pour récupérer le premier (George Hill, Eric Bledsoe, trois premiers tours de Draft ainsi que deux « swaps »). D’autant qu’à 30 et 29 ans, ils ne sont plus exactement des « jeunes vedettes ». Un duo James Harden – Giannis Antetokounmpo a de quoi donner des sueurs froides à tous les adversaires sur le pick-and-roll, mais il sera très difficile à mettre en place.

Globalement, il n’est donc pas simple de trouver un accord qui plaise à toutes les parties.

Toujours selon The Athletic, les Rockets ne sont pas intéressés par les offres des Nets, à moins que Kyrie Irving ou Kevin Durant ne soient inclus (!) dans l’affaire. Le plus logique serait finalement un échange avec les Sixers, autour de Ben Simmons, la complémentarité de James Harden avec Joel Embiid étant peut-être meilleure, mais Daryl Morey, le nouveau GM, et Doc Rivers, le nouveau coach, veulent apparemment donner une chance à leur duo.