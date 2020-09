Tyler Herro sûr de ses forces

On le sentait venir, ce carton de Tyler Herro qui avait multiplié les bonnes sorties avec le Heat, lors des matchs de fin de saison régulière puis en playoffs. Après avoir progressivement éclipsé Duncan Robinson depuis le début de la série face à Boston, l’ancien pensionnaire de Kentucky a sorti le grand jeu dans le Game 4 avec 37 points à 14/21 au tir dont 5/10 à 3-points, 6 rebonds et 3 passes décisives en 36 minutes.

Comme depuis plus d’un mois, Tyler Herro a joué sur ses forces, et celles-ci sont nombreuses, du tir à mi-distance aux drives qu’il peut finir main droite comme main gauche, en passant par le tir extérieur.

« Il est à l’aise, il va à ses spots. Il travaille sur tout ce que vous le voyez faire en match, dans les situations de « pick-and-roll » et d’isolation, » a souligné Jimmy Butler. « Je crois qu’il appréhende mieux le jeu depuis longtemps. Là, il joue à un niveau incroyablement haut. Vous le voyez maintenant parce qu’on est en playoffs. Mais il a fait ça toute l’année ».

Pour couronner le tout, le rookie floridien s’est érigé en maître dans l’art de marquer des paniers importants, comme ça a encore été le cas cette nuit avec un 3-points sur la tête de Marcus Smart pour entamer le « money time » et un lay-up main gauche à 56 secondes de la fin.

« Tu ne peux pas survivre dans cette ligue si tu n’as pas confiance en toi »

Ce qui marque ses premiers playoffs depuis le début, c’est également le niveau de confiance avec lequel il évolue, que l’intéressé résume : « Tu ne peux pas survivre dans cette ligue si tu n’as pas confiance en toi ».

Cette semaine, Duncan Robinson avait également souligné ce trait de caractère chez son coéquipier au cours de sa récente montée en puissance.

« Tyler a été génial depuis le début. Il a une confiance inébranlable en lui, ce qui est unique pour un joueur aussi jeune. Je dirais qu’à un certain moment de la série Milwaukee, il a commencé à très bien jouer. À partir du Game 2, les gens ont vraiment commencé à le comprendre et à le regarder sous un autre angle », avait-il confié.

« Il a cette force peu commune de n’avoir peur de rien. Mais il est assez humble pour travailler, se faire diriger, suivre les conseils des joueurs vétérans »

La performance de Tyler Herro ne surprend personne du côté du Heat, surtout au sein de ce groupe où tout le monde a l’occasion de briller. Son mentor, Jimmy Butler, en a ainsi profité pour saluer l’état d’esprit de son rookie.

« Peu de gens ont l’opportunité d’aller si loin en playoffs et de faire un match comme ça, » a rappelé « Jimmy Buckets ». « Mais pour lui, c’est juste un jour comme un autre. Je crois que ça nous fait tous sourire. On est tous contents pour lui parce qu’on sait de quoi il est capable. Il joue avec un tel niveau de confiance et il a fait ça toute l’année. Donc pour lui, il n’y aura pas de pression. Il va continuer à bien jouer au basket ».

Sur le même ton, Erik Spoelstra ne se fait pas non plus de souci pour la suite, louant pour sa part l’humilité de Tyler Herro, tout en glissant que cette « nouvelle saison » dans la « bulle » avait également servi de déclic.

« Vous savez qu’on va tous devoir être derrière lui demain pour qu’il reste humble, » a plaisanté le coach du Heat. « Je dis ça en rigolant parce qu’il est d’une grande humilité. Il a confiance en lui. Il a cette force peu commune de n’avoir peur de rien. Mais il est assez humble pour travailler, se faire diriger, suivre les conseils des joueurs vétérans que nous avons dans notre équipe, et il continue à gagner en confiance au fur et à mesure que nous avançons. Je pense que le deuxième camp d’entraînement ici a été d’une grande aide pour lui, parce qu’il avait l’impression d’entrer dans sa deuxième année à bien des égards ».