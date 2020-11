James Harden veut quitter Houston… pour les Nets ou les Sixers ?

Les choses semblent vraiment sur le point d’exploser à Houston. Russell Westbrook veut partir et James Harden semble dans le même état d’esprit. Hier soir, ESPN annonçait ainsi que le MVP de la saison 2018 était intrigué par l’idée de rejoindre Kyrie Irving et Kevin Durant aux Nets. Aujourd’hui, le Houston Chronicle et The Athletic confirment que l’arrière veut quitter le Texas, Brooklyn mais également Philadelphie étant sur sa liste.

Les Nets ont de quoi satisfaire les Rockets (Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Taurean Prince, Jarrett Allen…), tout comme les Sixers (Ben Simmons…), dont le nouveau président Daryl Morey connait très bien James Harden.

Depuis quelque temps, on dit d’ailleurs que l’ancien GM des Rockets rêve d’associer l’arrière à Joel Embiid.

Une page pourrait donc se tourner à Houston, même si The Athletic assure que l’équipe pourrait tout à fait garder ses deux MVP pour démarrer la saison. Un moyen de faire comprendre aux autres franchises qu’ils n’accepteront pas n’importe quelle offre, et ainsi faire monter les enchères ?