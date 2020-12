Frustré de ne pas avoir été prolongé, P.J. Tucker était aussi absent contre Chicago

Les Rockets vont-ils s’ajouter un nouveau problème interne, en plus de la situation compliquée autour de James Harden ? D’après ESPN, c’est bien possible car P.J. Tucker n’a en effet pas voyagé vers Chicago pour affronter les Bulls ce vendredi soir. Une rencontre remportée par les Texans.

La raison serait sportive, car la franchise voudrait l’économiser et le faire doucement monter en puissance au fil de la saison régulière. Rappelons que P.J. Tucker a 35 ans passés et c’est pourquoi ses séances d’entraînement sont allégées pour l’instant. Néanmoins, il pourrait jouer mardi soir, lors de la rencontre face aux Spurs.

Toutefois, ce dernier est arrivé avec une journée de retard pour le début du « training camp » et n’a pas caché sa frustration de ne pas avoir été encore prolongé. L’ancien des Suns est en fin de contrat l’été prochain et il a toujours clamé son envie de continuer l’aventure à Houston et d’y prendre sa retraite.