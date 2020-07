P.J. Tucker espère prolonger puis prendre sa retraite à Houston

Depuis février dernier, P.J. Tucker sait que la dernière année de son contrat est garantie. Il touchera bien 8 millions de dollars en 2020-2021 et restera à Houston.

Un bon point pour lui, mais ce dernier aimerait aller encore plus loin puisqu’il espère prolonger une dernière fois et ensuite prendre sa retraite sous les couleurs texanes.

« J’adore Houston », a lancé le vétéran, 35 ans depuis début mai, à Fox 26 Houston. « Je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises : je veux finir ma carrière avec les Rockets. J’adore cet endroit. Les fans, la ville m’ont adopté depuis le premier jour. Je ne veux pas partir. Donc je croise les doigts et j’espère qu’on va se mettre d’accord pour un nouveau contrat. »

Arrivé en 2017 à Houston, P.J. Tucker s’est imposé avec sa défense et son shoot à 3-pts, dans les coins notamment. Dur au mal même face à plus grand que lui et parfait pour compenser les oublis de James Harden en défense, il est devenu indispensable dans le « small ball » de Mike D’Antoni.

Passé tout proche des Finals en 2018, battu lors du Game 7 de la finale de conférence par les Warriors, P.J. Tucker garde encore espoir que cette saison sera la bonne pour décrocher une bague.

« Je pense que tout le monde peut gagner, donc pourquoi pas nous. Personne n’a l’avantage sur quiconque. Je pense que c’est probablement l’équipe qui se mettra le plus rapidement en place qui l’emportera. Depuis que je suis ici, on a toujours la même attitude. On estime être parmi les meilleures équipes de la ligue, avec une chance de gagner le titre chaque saison. Peu peuvent en dire autant. »