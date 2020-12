Le duo Wall-Cousins s’éclate face aux Bulls

Pourtant privés de James Harden, Christian Wood et de P.J. Tucker, les Rockets n’ont fait qu’une bouchée des Bulls, en s’imposant 125-104 pour ce premier match de présaison. Une rencontre marquée par le grand retour, mais aussi les débuts et les retrouvailles de John Wall et de DeMarcus Cousins sous le maillot de Houston.

Les deux potes ont convaincu avec 13 points, 9 passes et 5 rebonds pour le premier, mais également 14 points, 5 rebonds, 2 contres pour le second, et on retiendra notamment leur formidable début de match puisqu’ils sont impliqués sur les 14 premiers points de leur équipe, avec un cumul de 11 points et une passe décisive pour le 3-points de Danuel House. Après trois minutes, Houston menait déjà 14-2…

« Ce soir, c’était tout simplement super de rejouer dans un match NBA. Point barre » a réagi John Wall. « Je savais que j’avais retrouvé mon niveau. Je le savais car je me suis donné à fond depuis deux ans. Pour moi, c’était surréaliste même s’il s’agissait juste de présaison. »

Plus costaud qu’il y a deux ans, John Wall a donné le tournis à ses défenseurs dès le début de rencontre, enchaînant les drives, puis en servant DeMarcus Cousins. Du pur Wall, même s’il faudra désormais confirmer sur la durée.

À ses côtés, DeMarcus Cousins a aussi rassuré, dans son style habituel. Les pieds dans le ciment. « C’est cool… J’ai eu quelques flashbacks de notre saison universitaire lorsque je regardais le show de John. Il y a eu quelques moments ce soir où j’ai essayé de voir ce qu’il avait dans sa manche. C’est vraiment une sensation sympa. Je suis très heureux de partager le terrain avec un gars que je considère comme un frère. »

Et le pivot a aussi apprécié, globalement, le jeu de sa nouvelle équipe. Et ce, malgré les absences et les remous. « Peu importe qui joue, et peu importe qui ça intéresse… Cela prouve que ça reste vraiment une bonne équipe, et peu importe ce qui se passe autour du groupe. Cela reste vraiment une bonne équipe, avec beaucoup de talent. »