Towns – Edwards, le duo qui redonne vie à Minnesota

Dans le positif depuis la reprise (3 victoires pour 2 défaites), Minnesota recommence à sourire. Les Wolves proposent de belles choses ces derniers temps comme par exemple la montée en puissance du duo Edwards/Towns.

Âgés de 19 et 25 ans, les deux joueurs redonnent des couleurs aux Wolves. Anthony Edwards s’impose ainsi comme un solide scoreur alors que le pivot retrouve des sensations après une période particulièrement difficile, liée au Covid-19 qui a emporté sa mère et beaucoup de ses proches, avant de le toucher directement.

Hier soir contre les Suns, Minnesota a remonté un déficit de 15 points pour finalement s’imposer sur le score de 123-119. Et les deux hommes ont enfilé leurs capes de super-héros en marquant pas moins de 83 points à eux deux (42 pour Anthony Edwards et 41 pour Kalr-Anthony Towns). C’est la deuxième fois que deux Wolves inscrivent 40 points chacun dans un même match après le duo Towns/Wiggins en 2017.

Une éclaircie chez les Wolves

Alors que leurs coéquipiers étaient déjà rentrés au vestiaire, les deux protagonistes sont restés sur le parquet quelques instants après la fin du match pour profiter de ce moment. « Je veux juste célébrer avec lui autant que possible. C’est un moment spécial. Notre performance était vraiment incroyable ce soir » jubile KAT.

Avec cette dixième victoire, le moral du rookie était au beau fixe lors de la conférence de presse. « C’est toujours le bonheur quand vous gagnez. Moi et KAT avons juste laissé parler nos émotions après cette victoire. »

Le jeune arrière a ainsi expliqué le plaisir qu’il ressentait de jouer avec son partenaire. « Nous commençons à comprendre ce que l’autre aime, j’ai compris comment il aime recevoir la balle et comment j’aime la recevoir. Quand il y en a un qui est chaud, on le gave de ballons et c’est pareil pour l’autre. » renchérit-il. « Je ne vais pas mentir, c’est assez fun de jouer avec KAT. C’était vraiment marrant. »

Une base pour construire

Seul point négatif si on peut dire : l’omniprésence des deux protagonistes dans le jeu de Minnesota. Pour cause, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns ont shooté à 55 reprises… sur les 93 tirs de leur équipe. Seuls Juancho Hernangomez (14 points) et Naz Reid (10 points) ont atteint ou dépassé la barre des 10 unités à leurs côtés.

D’après Chris Finch, le projet pour la fin de saison est désormais de s’appuyer sur ce duo de scoreurs. « Nous savons aujourd’hui qu’une partie de notre plan consiste à construire notre succès dès maintenant. Et nous devons essayer de les faire grandir dans leurs rôles respectifs. Nous aimons l’insouciance de ANT (Anthony Edwards). Il a la capacité de jouer à côté de KAT et ils ont une belle petite relation qui est en train de naître.

Car même si Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell restent à la base du projet du club, l’éclosion d’Anthony Edwards change forcément les choses pour les deux compères. « Les gens viennent pour lui. C’est magnifique de le voir jouer et de faire équipe avec lui, » explique le pivot.