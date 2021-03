Le MVP de la nuit : Anthony Edwards, troisième plus jeune joueur à atteindre les 40 points

Peu avant le printemps, c’est généralement le « Rookie Wall » qui vient malmener les plus jeunes stars en devenir de la ligue. Mais dans cette saison pas comme les autres, il faut s’attendre à tout !

Pour Anthony Edwards, l’impression est que l’arrière est revenu chaud bouillant du « All-Star break » et sa pointe à 42 points cette nuit a confirmé ce regain de forme, et celui des Wolves qui restent ainsi sur trois victoires en cinq matchs. Avec le sentiment que le jeu s’est « ralenti » pour l’ancien pensionnaire de Georgia.

« On joue tous ensemble, chacun joue son rôle, l’apprécie et on se comprend mieux les uns les autres. C’est comme ça que les victoires arrivent. Quand on a joué les Lakers, j’ai vu la façon dont LeBron se gérait, coachait ses coéquipiers et chacun jouait son rôle », a expliqué le rookie sur le récent changement d’attitude de son équipe.

En bonne compagnie derrière LeBron James et Kevin Durant

Le show Edwards a commencé en deuxième quart-temps, lorsque l’arrière a enchaîné trois paniers à 3-points et deux dunks rageurs qui ont donné le plein de confiance aux Wolves.

S’en est suivi un nouveau tomar pour débuter le troisième quart-temps puis ce final tonitruant dans lequel il a respecté la demande de son coach de se rapprocher du cercle, avec deux paniers avec la faute puis un lay-up inscrit aux forceps devant Chris Paul et Devin Booker pour faire passer son équipe en tête (113-115).

Après un ultime lancer-franc, Anthony Edwards a ainsi porté son compteur personnel à 42 points (à 15/31 au tir), sans oublier ses 7 points, 3 rebonds et 2 interceptions !

À 19 ans et 225 jours, il est devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire à atteindre la barre des 40 points, derrière LeBron James et Kevin Durant. De belles références pour le numéro 1 de la Draft qui a en plus pu pleinement savourer sa performance, grâce à la victoire finale, seulement la 10e de la saison pour Minnesota. « C’est toujours joyeux quand on gagne », a-t-il ainsi conclu sur cette belle soirée, individuelle et collective.