Une pause sanitaire chargée d’introspection pour Pascal Siakam

Il y a dix ans, Pascal Siakam posait pour la première fois le pied sur le sol américain. Après une brève formation de deux ans à New Mexico State, l’intérieur natif de Douala peut donc désormais pleinement mesurer le chemin parcouru en NBA, après avoir notamment fait une entrée fracassante, ponctuée par un trophée de « MIP » et un titre NBA en 2019 puis une première participation au All-Star Game en 2020.

Parfait « facteur X » lors de la saison du titre, Pascal Siakam a dû passer un cap avec le départ de Kawhi Leonard. La dernière année n’a donc pas été simple, d’autant plus que la pandémie de Covid-19 n’a rien arrangé et l’a récemment éloigné des terrains pendant trois semaines, jusqu’à son retour, mercredi face à Detroit.

« Ça a été fou. J’ai juste l’impression que j’ai traversé beaucoup, beaucoup de choses cette année. 2020 a été une année folle », a-t-il déclarant, ajoutant qu’il avait profité de ce temps en quarantaine pour faire le point sur sa vie. « J’ai traversé beaucoup d’épreuves, mais j’ai juste eu l’impression que, pour moi, ça a aussi été une chance de beaucoup grandir, en tant que personne, en tant que joueur, juste en repensant à tout ça. J’ai l’impression que j’ai eu beaucoup d’occasions de réfléchir à ma vie en général. Il y a eu tellement d’épreuves et de choses dont j’ai pu me remettre. Et ça m’a aidé à me concentrer sur des choses très importantes, comme ma famille ».

Garder les pieds sur terre, « le plus important »

Pascal Siakam sait que les fondations doivent être solides pour que l’aventure en NBA reste aussi belle qu’au début. Et au cœur de cette base, il y a donc sa famille qui lui permet de garder les pieds sur terre et lui permet aussi de relativiser les épreuves qui l’attendent pour son retour au jeu.

« Avec le départ de mon père (décédé en 2014), j’ai toujours eu l’impression d’être la personne capable de rassembler tout le monde et toutes ces choses m’ont aidé à comprendre ce qui est important, à m’assurer que je garde les pieds sur terre et que je pense à ces gens en sachant que c’est la chose la plus importante ».

Cette pause inattendue lui a aussi offert le temps de savourer tout ce qu’il avait pu accomplir ces dix dernières années, sur les terrains comme en dehors, se rappelant ainsi qu’il avait dû demander comment recharger son nouveau téléphone portable à l’un de ses camarades de l’université.

« Je n’avais rien, et quand je vois où je suis arrivé aujourd’hui, je me suis dit que j’ai eu beaucoup de chance », s’est-il remémoré. « J’ai beaucoup de chance d’être dans la position où je suis aujourd’hui. Ce n’est pas que je ne le savais pas avant, mais ces moments me le rappellent et je veux toujours m’assurer que je garde ça à l’esprit, que je reste fort vis-à-vis de ma famille parce qu’il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi. Je pense que c’est plus important que le basket au bout du compte ».

Même s’il n’a pas crevé l’écran pour son retour au jeu (13 points à 3/11 au tir, 5 rebonds, 3 passes en 30 minutes) et que Toronto a encore perdu, Pascal Siakam s’est dit heureux d’être de retour et de pouvoir à nouveau fouler un parquet NBA. Avec un mental regonflé à bloc, autre élément indispensable pour performer au plus haut niveau.