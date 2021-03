Les fans en avaient été privés l’année dernière mais cette saison, on aura bien droit à la « March Madness », le tournoi final de la NCAA.

Avec les nombreuses pauses et un calendrier très bousculé, la tâche s’annonçait difficile pour le comité directeur au moment du fameux « Selection Sunday », mais la logique a été respectée dans l’ensemble, sans grande surprise… si ce n’est que cette « March Madness » n’impliquera ni Duke ni Kentucky, pour la première fois depuis 1976 !

Les têtes de série : Gonzaga (West), Baylor (South), Illinois (Midwest), Michigan (East)

Invaincu et champion de sa conférence, la WCC, Gonzaga est logiquement le favori n°1 de cette « March Madness » 2021. Il faut dire que, déjà l’an dernier à la même époque, on voyait bien les Zags aller au bout (avec Killian Tillie en plus). Depuis, ils n’ont pas perdu le moindre match, avec l’ajout notamment du freshman Jalen Suggs (14 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 interceptions), qui en fait des prétendants en puissance.

De même, frais vainqueur de la Big Ten, Illinois récupère aussi un statut de n°1 bien mérité, notamment derrière la puissance du pivot jamaïcain Kofi Cockburn (18 points, 9 rebonds) et le talent d’Ayo Dosunmu (21 points, 6 rebonds, 5 passes). Dans la Midwest justement, les « Fighting Illini » vont avoir du pain sur la planche avec un plateau plutôt dense, qui comprend notamment Houston mais aussi West Virginia, Oklahoma State (classé un peu bas avec une 4e place), et même le Tennessee de Yves Pons !

Bien que battus dans leur tournoi de conférence, Baylor et Michigan seront aussi n°1 dans leur région respective, le South et l’East. Dans la partie Est du tableau, Alabama sera pour le coup un n°1 bis derrière les Wolverines de Juwan Howard qui ne disposent pas de leur effectif au complet…

Iowa, Georgia Tech, Oregon State ou Georgetown parmi les possibles surprises

Chez les n°2, outre Alabama qui pourrait faire du bruit, on retrouve également Ohio State, Iowa et Houston respectivement sélectionnés pour le South, le West et le Midwest. Dans la même partie de tableau que les Zags, Iowa et son intérieur star, Luka Garza (24 points, 9 rebonds, 2 contres) ont une bonne tête de poil à gratter…

Dans l’immensité du tableau final, certaines équipes débarquent avec une bonne dynamique comme Georgia Tech, Oregon State ou encore Georgetown, sacrés dans leur tournoi de conférence mais enfouis dans les classements, 9e ou 12e rangs. Il ne faudra pas oublier non plus les leaders de saison renversés dans leur tournoi de conférence, comme Oregon, Virginia ou Villanova.

En préambule du tournoi, un « play in » en quelque sorte, le « First Four » devrait être spectaculaire cette année avec une confrontation entre deux universités légendaires : Michigan State vs. UCLA, et un Wichita State vs. Drake qui promet également, surtout si le meilleur scoreur de Drake, ShanQuan Hemphill, peut revenir à temps de sa blessure au pied souffert en début de saison…

Enfin, quatre équipes ont été choisies comme « remplaçantes » au cas où la Covid-19 ferait encore des siennes et devait empêcher une équipe de disputer un match. Dans cette éventualité, Louisville, Colorado State, Saint Louis et Ole Miss pourraient être rappelés à la rescousses, dans cet ordre-là.

CALENDRIER

First Four : 18 mars — Mackey Arena (West Lafayette), Simon Skjodt Assembly Hall (Bloomington)

Premier tour : 19, 20 mars — Bankers Life Fieldhouse, Hinkle Fieldhouse, Indiana Farmers Coliseum, Lucas Oil Stadium (Indianapolis); Mackey Arena (West Lafayette); Simon Skjodt Assembly Hall (Bloomington)

Deuxième tour : 21, 22 mars — Bankers Life Fieldhouse, Hinkle Fieldhouse, Indiana Farmers Coliseum, Lucas Oil Stadium (Indianapolis)

Sweet 16 : 27, 28 mars — Bankers Life Fieldhouse, Hinkle Fieldhouse (Indianapolis)

Elite Eight : 29, 30 mars — Lucas Oil Stadium (Indianapolis)

Final Four : 3, 5 avril — Lucas Oil Stadium (Indianapolis)

BRACKET 2021

TOUTE LA MARCH MADNESS AVEC ESPN PLAYER

– ESPN Player va diffuser les 67 rencontres de la March Madness, Final Four et Finals compris

– Branchez-vous sur ESPN Player pour suivre toute la March Madness du 18 mars au 5 avril grâce à ce lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA

– ESPN Player est disponible uniquement en anglais

– Les modalités s’appliquent