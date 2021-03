NCAA : toujours invincible, Gonzaga est champion de sa conférence

Ça n’est pas une surprise : Gonzaga a remporté mardi un nouveau titre de sa conférence, la West Coast Conference. Mais ce qui a été plus surprenant, c’est que les Zags ont dû s’employer jusque dans le « money time » pour se défaire du Brigham Young de Gideon George, qui a longtemps mené au score, encore à +6 à 10 minutes de la fin.

En fait, il a fallu attendre les quatre dernières minutes, et la montée en température de Jalen Suggs, auteur de 23 points au total, pour que les Bulldogs prennent définitivement l’avantage. Le freshman vedette va rentrer un 3-points à 2 minutes de la fin pour passer à +6 et Gonzaga va gérer la fin de match après ça, avec un nouveau 3-points de Jalen Suggs pour sceller le sort du match (88-78).

« On avait besoin d’un match comme ça », a réagi Coach Mark Few. « On a dû faire face à de l’adversité et on s’est pris un coup de poing dans la gueule. Ils nous ont vraiment bastonné, surtout dans les vingt premières minutes. On n’arrivait pas à les arrêter. Ils exécutaient mieux en attaque et ils rentraient des gros tirs, mais nous dominaient aussi pour gratter les ballons qui traînent. »

En deuxième mi-temps, après 53 points scorés par BYU à 68% aux tirs dont 69% à 3-points lors de la première période, Gonzaga a serré la vis et finalement tenu son adversaire à 25 points seulement (à 27% aux tirs et deux 3-points réussis seulement), inscrivant 47 points dans le même temps, bien aidé par l’adresse retrouvée de son arrière senior, Corey Kispert (17 points) et une solide prestation de Joël Ayayi (18 points, 9 rebonds).

Pour marquer l’histoire !

Avec ce nouveau succès, le 26e de leur saison, les Zags rentrent un peu plus dans l’histoire en devenant la vingtième équipe à arriver invaincue au tournoi final, la cinquième depuis 1979 et le Indiana State de Larry Bird, suivi ensuite par les Runnin’ Rebels de Larry Johnson et Stacey Augmon (en 1991), le Wichita State de Fred VanVleet (en 2014) et le Kentucky des Devin Booker, Karl-Anthony Towns et Willie Cauley-Stein (en 2015).

« On en a parlé dans les vestiaires », a déclaré Coach Few après la victoire sur ESPN. « On a finalement, enfin, reconnu que c’est tout de même quelque chose d’unique, ça nous met en compagnie d’équipes incroyables. Cette équipe de Kentucky [en 2015]… C’est un énorme accomplissement. D’autant plus dans ces atmosphères si insipides. Je félicite vraiment notre groupe. »

Au rayon chiffres qui donnent le tournis, c’est également le 7e titre en 8 ans pour les Zags qui écrabouillent la concurrence dans leur conférence (le 17e de l’ère Mark Few). C’est surtout la 23e victoire de suite de Gonzaga, avec 10 points ou plus d’écart, cette saison, un record « all time » en NCAA !

« C’est difficile de ne pas y penser », reprend Jalen Suggs, MOP du tournoi. « Mais on fait tous du bon boulot pour rester concentré. A un moment, il faut forcément reconnaître qu’on est en train de réaliser quelque chose d’assez unique et spécial. Mais ce que je préfère, c’est qu’on est tous motivé. On veut tous que ça continue. »

Tête de série n°1 pour le tournoi final, Gonzaga essaiera de faire mieux que ces autres équipes invaincues en saison régulière… mais tombées avant le titre suprême !

SUIVRE LA NCAA AVEC ESPN PLAYER

– Accédez à la page https://bit.ly/ESPNBasketUSA et cliquez sur l’option Mensuel ou Annuel.

– Vous serez alors invité à créer un compte. Une fois que c’est fait, cliquez sur Continue.

– Sur l’écran suivant, il vous sera demandé de sélectionner votre mode de paiement préféré (carte de crédit ou PayPal).

– Cliquez sur Next pour accéder aux détails de paiement et saisissez les coordonnées votre carte de crédit ou PayPal, puis cliquez sur Enter pour compléter le processus d’abonnement.