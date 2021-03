NCAA : contrat rempli pour Rick Pitino !

Cette nuit, Rick Pitino est devenu seulement le troisième coach à emmener cinq universités différentes au tournoi NCAA. Les deux autres sont Lon Kruger et Tubby Smith.

Après Louisville, Kentucky, Providence et Boston University, c’est à la tête d’Iona qu’il décroche son sésame à la faveur d’une victoire en finale de la MAAC. Ses joueurs se sont imposés 60-51 face à Fairfield, et quasiment un an ,jour pour jour, après avoir accepté l’offre des Gaels, Rick Pitino a donc réussi son grand retour aux États-Unis.

« Je suis simplement vraiment heureux d’être à Iona » a-t-il réagi. « J’ai grandi à New York, dans la 26e Rue, du côté de East Side à Manhattan. J’ai vécu dans le Queens. J’ai vécu à Long Island. Je vivais à Westchester quand j’étais aux Knicks… Je suis un New-Yorkais endurci, et ça compte beaucoup d’être à Iona. »

Tête de série n°9 au début du tournoi de la MAAC, cette conférence qui regroupe 11 universités du Connecticut, du New Jersey et de New York, Iona vient de remporter quatre matches en cinq jours, et ils arrivent lancés.

« Pour moi, c’est remarquable de réaliser ça après la pause due au Covid. On est très heureux d’être dans le tournoi final. On n’a pas joué tant de matches que ça cette année, et on s’améliore de match en match. »