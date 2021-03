Le MVP de la nuit : Royal Lillard

Pour Terry Stotts, cette rencontre face aux Kings a été « vraiment très difficile » en raison du style de jeu pratiqué par les Californiens, agressifs vers le cercle et en transition. « On a eu du mal au rebond, dit le coach des Blazers. D’une certaine façon, cela ressemblait un peu à notre match précédent où on a traîné au score avant de faire la différence sur la fin. »

Pour faire cette différence dans le « money time », le coach peut compter sur un expert absolu du genre en la personne de Damian Lillard. Comme la veille face aux Warriors, et comme il en a l’habitude depuis le début de sa carrière, le meneur des Blazers a aligné les shoots décisifs pour arracher la décision face à Sacramento.

Aucune balle perdue !

Il a inscrit 12 points dans les trois dernières minutes de la rencontre pour finir avec encore 44 unités (13/26 aux tirs et un parfait 10/10 sur la ligne des lancers) et 7 passes, soit 40 d’évaluation, la même que son coéquipier Enes Kanter (22 points et 21 rebonds).

Fait notable, alors qu’il en gaspille pas mal cette saison, il n’a pas perdu le moindre ballon, lui permettant de signer une performance relativement rare avec autant de points inscrits.

« Dame est connu pour ça, c’était impressionnant de le voir relever ce défi, salue son adversaire du soir Harrison Barnes. Dame est un super joueur. On a essayé de défendre sur lui de plusieurs manières mais on n’a pas pu le toucher avec la façon dont c’était arbitré ce soir. Dame va marquer mais on doit limiter le rendement des autres. »

Heureux d’être choisi par LeBron

En l’occurrence dans cette partie, exceptions faites à Kanter et Carmelo Anthony, c’est Lillard qui a fait la majorité du boulot en attaque. À chaque fois qu’il passe la barre des 36 points cette saison, c’est arrivé à huit reprises, son équipe s’impose.

« Lorsque CJ (McCollum) et Nurk (Jusuf Nurkic) se sont blessés, on s’est juste dit : ‘ Ne nous apitoyons pas sur notre sort. Allons-y et faisons le boulot. Soyons ensemble, appuyons-nous et comptons les uns sur les autres et trouvons un moyen de surmonter ça ‘. Et c’est ce que nous avons fait », note Lillard.

Tant et si bien que ses Blazers, même privés de ces deux titulaires, restent accrochés à la cinquième place à l’Ouest. En attendant de voir jusqu’où sa saison peut l’amener dans la course au MVP, Damian Lillard se réjouit d’avoir été à nouveau sélectionné par LeBron James, dans son équipe pour le All-Star Game.

« Depuis que la Draft a été mise en place, j’ai été dans son équipe. C’est plutôt cool qu’il me choisisse tous les ans. C’est le meilleur, le plus grand joueur de notre génération. Je suis un Trailblazer, je suis ici depuis le début de ma carrière. Avoir cette chance de me mêler aux autres meilleurs joueurs de la ligue et de me défouler un peu avec Bron, c’est toujours sympa. »