Damian Lillard trop clutch pour les Warriors

Dans un match entre concurrents directs, Carmelo Anthony (22 points) et Enes Kanter (11 points, 14 rebonds) ont été déterminants pour permettre aux Blazers de prendre la cinquième place à l’Ouest tout en creusant l’écart sur Golden State.

Stephen Curry bouillant mais esseulé

Privé de Kelly Oubre Jr, qui s’est foulé le poignet à l’entrainement, et avec Kent Bazemore titulaire, les Warriors entament la rencontre sur les chapeaux de roue. Un 3/3 de loin de Stephen Curry lance un 15-2 alors que les Blazers ne sont qu’à 1/9 aux tirs. Portland rentre toutefois dans son match en capitalisant sur quatre ballons perdus de Golden State, quatre rebonds offensifs, un 5/5 aux lancers francs, et les belles rentrées de Rodney Hood et de Carmelo Anthony pour effacer son retard (29-28).

Les hommes de Terry Stotts confirment leur bon passage et prennent quatre points d’avance sur un 3-points de Carmelo Anthony, mais les Warriors réagissent immédiatement en passant un 11-2 à leur adversaire (40-34). Ils feront la course en tête le reste de la mi-temps derrière plusieurs layups acrobatiques de Stephen Curry qui surclasse pour l’instant Damian Lillard. À la pause, le double MVP compte 23 points, contre 10 au natif d’Oakland, mais les autres Blazers gardent leur équipe sur les talons de Golden State (56-55).

Les seconds couteaux passent à l’action

Au retour des vestiaires, les Dubs prennent six points d’avance grâce à trois tirs primés de suite d’Andrew Wiggins et de Kent Bazemore mais ils ne parviennent pas à faire le break. Au contraire, ce sont les Blazers qui se réveillent malgré la maladresse de Damian Lillard. Robert Covington et Derrick Jones Jr. font parler la poudre alors qu’Enes Kanter sévit au rebond offensif pour passer un 9-0 aux Californiens et prendre les devants (70-67).

Avec un Stephen Curry muselé dans ce troisième quart-temps, c’est l’improbable duo James Wiseman – Mychal Mulder, bien servi par Draymond Green, qui répond par un 7-0. Carmelo Anthony rejoint alors ce festival avec cinq points de suite pour qui permettent à Portland de virer en tête avant le dernier quart temps (82-80).

Après six minutes où les deux équipes se rendent coup pour coup, les Warriors reprennent l’avantage grâce à plusieurs rebonds offensifs et à leur réussite extérieure (93-89). Stephen Curry revient en jeu et annonce toute de suite la couleur en enchainant deux tirs de loin mais Portland ne lâche pas l’affaire.

Damian Lillard se rassure près du cercle et Robert Covington (15 points) continue de dégainer comme s’il était C.J. McCollum et finit par marquer un 3-points qui garde son équipe en embuscade avec moins de trois minutes à jouer (101-98).

Damian Lillard toujours à l’heure

Carmelo Anthony et Damian Lillard mettent les deux équipes mais Draymond Green (12 passes décisives) prend ses responsabilités avec un 3-points qui garde Golden State devant (106-103). Les Warriors ne le savent pas encore mais ils ne marqueront plus un point lors des 90 dernières secondes !

Ils manquent deux tirs ouverts à 3-points, trois claquettes toutes faites pour tuer le match, et Stephen Curry rate un lay-up tout fait, alors qu’en face l’horloge s’arrête sur « Dame Time ». Il marque deux lancers francs, avant d’envoyer une bombe de loin avec 14 secondes à jouer pour mettre Portland devant (108-106). Il scelle la rencontre en se sacrifiant pour provoquer un passage en force de Draymond Green après une trappe efficace sur Curry.

Les Warriors laissent donc échapper un nouveau match dans les dernières minutes et devront essayer d’éviter leur première série de trois défaites de suite demain sur le parquet des Suns…