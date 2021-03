Pelicans – Bulls : Zach LaVine gagne son duel avec Zion Williamson

Entame de match complètement ratée des Pelicans, dominés au rebond et incapables d’inscrire le moindre panier dans les trois premières minutes de cette partie. Les Bulls en profitent et leur infligent un 8-0 pour démarrer. Mais Zion Williamson, certes maladroit sur la ligne des lancers-francs, se fâche en agressant comme à son habitude le cercle, afin de ramener quelque peu les siens dans la rencontre (13-8).

Tandis qu’il faut attendre plus de sept minutes avant de voir un autre joueur que Zion Williamson marquer des points pour New Orleans, Zach LaVine se met en route et enfonce un peu plus NOLA, repoussé à -12. Zion, encore lui, continue sur sa lancée en s’offrant même un poster terrible devant Daniel Gafford. En contrôle, Chicago finit pourtant par se relâcher, en encaissant un 9-0, et voit carrément la franchise de la Nouvelle-Orléans revenir à une petite possession, à l’issue de ce premier quart-temps à deux vitesses (26-25).

Les Bulls encornent les Pelicans

Un mano-a-mano s’installe entre les deux équipes, dans le deuxième acte. Celles-ci font jeu égal, sans qu’aucune d’elles ne se détache véritablement. Mais les Bulls, plus adroits à 3-points et dotés d’une profondeur de banc plus importante, parviennent à reprendre leurs aises au tableau d’affichage, avec plus d’une dizaine de points d’avance. À court de solutions des deux côtés du parquet, les Pelicans se retrouvent logiquement largués à la pause, après avoir concédé un 20-4 pour boucler cette mi-temps (64-45).

Brandon Ingram redémarre fort et instigue, à lui seul, un 7-0 au retour des vestiaires. Mais cette embellie ne va durer qu’un temps puisque Chicago remet un éclat à la franchise de la Nouvelle-Orléans, en profitant de ses pertes de balle et de sa défense trop laxiste. La moindre tentative de retour des hommes de Stan Van Gundy est annihilée par ceux de Billy Donovan, dont le collectif reste au rendez-vous (77-60).

Les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup, à mesure que le chrono défile. Cet écart d’une quinzaine d’unités se stabilise, malgré les efforts de Lonzo Ball ou JJ Redick pour ramener les Pelicans au contact.

Il faut dire que, dans le même temps, Zach LaVine fait preuve d’une extrême justesse pour maintenir les Bulls avec un avantage confortable, à douze minutes de la fin (96-79).

Zion Williamson offre un sursis à la Nouvelle-Orléans

Dans le quatrième quart-temps, la situation ne s’arrange guère pour New Orleans. Accompagné de l’insaisissable JJ Redick, Zion Williamson a beau se démener pour relancer les siens, il se retrouve pour le moment impuissant en raison notamment des réussites à 3-points de Chicago. L’écart retombe tout de même autour de la dizaine de points, à l’approche du money-time (112-102).

Dans ces cinq dernières minutes, Zion Williamson poursuit son chantier dans la raquette et, dans le sillage de leur intérieur All-Star, désormais épaulé par le bondissant Jaxson Hayes, les Pelicans reviennent progressivement à deux possessions (117-113). Mais leur maladresse aux lancers-francs, couplée à un rebond mal sécurisé, les plombe. Ce dont se délectent les Bulls, qui ne manqueront pas d’achever leurs hôtes, par l’intermédiaire de Zach LaVine. Ils l’emportent finalement 128 à 124, après un jeu de lancers interminable, compte tenu de la résistance des Pels.

Le duel de néo All-Stars entre Zach LaVine (36 points, 8 passes) et Zion Williamson (28 points, 9 rebonds, 5 passes) a tenu toutes ses promesses cette nuit. Mais c’est bel et bien l’arrière de Chicago qui repart victorieux de cette confrontation, avant de retrouver l’ailier-fort de NOLA à Atlanta, ce dimanche, pour le All-Star Game.