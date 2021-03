Comme Memphis, Ja Morant monte en puissance

Collectivement, la franchise de Memphis a connu un retard à l’allumage, plombée notamment par les blessures de titulaires puis le Covid-19. Même si Jaren Jackson Jr est toujours à l’infirmerie, le pire semble derrière eux, et les hommes de Taylor Jenkins viennent de boucler février avec un bilan positif de 6 victoires pour 5 défaites.

Sur le plan individuel, Ja Morant a lui aussi été freiné dans sa progression, avec une absence d’un mois en raison d’une grosse entorse à la cheville, et à l’image de son équipe, il retrouve petit à petit son meilleur niveau.

Après son premier triple-double contre OKC il y a deux semaines, il a compilé son premier 30/10 en carrière face aux Wizards la nuit dernière.

Un match tout en contrôle

Une très belle performance (35 points, 10 passes) qui ne le satisfait pas pleinement à voir sa réaction enconférence d’après match quand on lui demande la note qu’il se donnerait : « Je me mettrais peut-être un 7,5/10. J’ai perdu quatre ballons, et raté un lay-up facile et trois lancers. » Il note tout de même que sa formation « a retenu les leçons du passé car on est resté le pied sur l’accélérateur. »

Toujours dans son style un peu nonchalant, Ja Morant profite de ses énormes qualités athlétiques pour finir près du cercle. En tant que meilleur marqueur de la ligue et adversaire d’un soir, Bradley Beal a pu constater les dégâts causés par le sophomore tout en lui rendant hommage en interview d’après match : « Ce soir c’était la première fois que je le voyais maîtriser un match. Il nous a manipulés ce soir, il a fait ce qu’il voulait. Il a fait courir son équipe et il trashtalkait un petit peu ceux qui le provoquaient. »

Le respect du meilleur scoreur de la NBA

Même constat chez Taylor Jenkins : « Je l’ai trouvé unique ce soir. Il avait un super contrôle du match. En attaque, j’ai trouvé qu’il avait maintenu l’équipe organisée, qu’il avait pris ce que la défense lui donnait et qu’il avait trouvé le bon moment pour être agressif. Il sait que c’est quelque chose qui fait partie de sa progression. »

Pour Bradley Beal, pas de doute, son bourreau du soir est un futur très grand : « Il va être un joueur incroyable pour les prochaines années, nous le savons tous, ce n’est pas une surprise. Il a un talent spécial, et j’ai beaucoup de respect pour Ja, son professionnalisme, son approche du jeu, il aime le basket. »

Le « franchise player » des Wizards regrette simplement que son équipe l’ait laissé monter en puissance. « On ne l’a pas mis en difficulté, on a essayé, on a vraiment essayé mais il a joué à son meilleur niveau ce soir. »

Et voilà ce que ça donne.