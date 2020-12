Ja Morant toujours aussi affamé

Trois matchs, trois victoires. Même s’il n’est pas encore au complet, le groupe des Grizzlies semble déjà en forme pour la reprise. Avec un Ja Morant déjà en mode hyperactif, comme en témoignent ses deux « double-double » à 20 points et 11 passes décisives contre Minnesota et 18 points et 13 passes décisives face à Atlanta.

Même si Memphis sort d’une saison remarquable, que personne n’avait prévue, Ja Morant a toujours le sentiment que sa formation est négligée et se sert de ce sentiment comme une source de motivation. « Mon objectif numéro un, c’est d’attaquer la saison et de prouver que tout le monde a tort », a-t-il ainsi lancé.

La volonté de progresser dans tous les domaines

Après une première saison auréolée d’un titre de Rookie de l’année au cours de laquelle il s’est distingué comme le leader principal des Grizzlies, l’heure est désormais à la confirmation.

Déterminé par l’envie de continuer à prouver sa valeur et celle de son équipe, Ja Morant souhaite ainsi progresser dans « tous » les secteurs de jeu. « J’ai eu l’impression que j’aurais pu être meilleur dans beaucoup de situations », a-t-il ajouté. Son coach Taylor Jenkins a également vu beaucoup d’axes de progression pour son jeune meneur à l’issue de ce premier exercice.

« Comment peut-il être meilleur dans ses choix, à la passe, au tir, être un leader en attaque mais aussi en défense ? Être en première ligne en attaque, comment peut-il s’améliorer sur la défense du « pick-and-roll », son activité, lancer nos contre-attaques ? Je crois qu’il accepte le défi. Il est façonné comme ça ».

Plus de régularité à 3-points

Le coach des Grizzlies a également pu constater le travail effectué par Ja Morant depuis la reprise, et ses progrès quotidiens porter ses fruits, notamment en attaque, même s’il doit encore bosser à 3-points.

« Il a un floater d’élite, et on veut qu’il excelle dans ce domaine et qu’il devienne aussi un finisseur d’élite », a poursuivi Taylor Jenkins. « Il a cette grande capacité, grâce à son sixième sens, de lire les situations avant même qu’elles ne se produisent. Ja s’est surpassé cet été en travaillant sur son tir. On sait qu’il va franchir un cap cette année. Les chiffres seront les chiffres. Il prend juste les bonnes décisions, en faisant confiance à tout le travail qu’il y a derrière. Ça va de pair, et il aura de bonnes stats au bout du compte ».

Memphis disputera un dernier match de présaison demain soir face aux Hawks. La grande première en saison régulière sera pour le mercredi 23 décembre, à domicile, contre San Antonio.