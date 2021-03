Deux mois après, Bogdan Bogdanovic va rejouer

Bogdan Bogdanovic a finalement réussi son pari. Alors qu’il déclarait, le mois dernier, vouloir rejouer avant le All-Star break, l’arrière des Hawks va bel et bien retrouver les parquets juste avant cette pause. Et sauf catastrophe, ce retour interviendra dès cette nuit, à Miami. Une information révélée par Travis Schlenk, sur les ondes de « 92.9 The Game ». Le GM de la franchise a également précisé que le Serbe verrait, pour commencer, son temps de jeu limité.

Victime d’un arrachement osseux au genou droit, début janvier, l’ancien King n’avait pu prendre part qu’à 9 petites rencontres avec sa nouvelle équipe, en 2020/21 (9.9 points, 3.8 rebonds et 2.1 passes de moyenne). Et ce retour est évidemment une bonne nouvelle pour Atlanta, qui reste sur 11 défaites en 15 matchs, depuis février.

Surtout, cette annonce survient au lendemain du renvoi de Lloyd Pierce et de la nomination de Nate McMillan comme coach intérimaire des Hawks. Autant dire que le renfort de l’une des recrues phares de l’intersaison d’Atlanta ne sera pas de trop pour les coéquipiers de Trae Young.

Pour être tout à fait complet, Travis Schlenk a également profité de son passage radio pour donner des nouvelles de De’Andre Hunter, l’ailier titulaire des Hawks, opéré du genou droit le mois dernier.

Le GM de la franchise a ainsi expliqué que le 4e choix de la Draft 2019 allait revoir les médecins d’Atlanta dans la semaine, pour savoir s’il aura besoin (ou non) d’une seconde injection de PRP (plasma riche en plaquettes).