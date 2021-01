Fracture du genou pour Bogdan Bogdanovic

Les soirées passent, les cas de Covid-19 se multiplient, mais aussi les graves blessures !

Déjà privés de Danilo Gallinari, Rajon Rondo, Kris Dunn et du rookie Onyeka Okongwu pour plusieurs matches, voire plusieurs semaines, les Hawks devront se passer de Bogdan Bogdanovic. Sans doute pour plusieurs mois puisque la recrue d’Atlanta souffre d’une fracture du genou droit. Plus exactement, le Serbe souffre d’un arrachement osseux après une chute sur le parquet des Hornets après avoir éliminé LaMelo Ball sur un dribble.

Deux solutions s’offrent au joueur : du repos et de l’immobilisation pour consolider l’os, ou se faire opérer.

Les Hawks ont décidé d’attendre quelques jours avant de faire un choix, et si la franchise et le joueur optent pour une opération, ce n’est pas certain qu’on le revoie cette saison.