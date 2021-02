Bogdan Bogdanovic, une convalescence hyperactive

Alors que certains joueurs ne veulent rien précipiter après une blessure, Bogdan Bogdanovic est plutôt dans un état d’esprit inverse. Victime d’un arrachement osseux au genou droit en début de saison, le Serbe est absent depuis un mois, et il ne chôme pour reprendre le plus vite possible.

« Bogi ne s’arrête jamais de shooter » témoigne son coach Lloyd Pierce dans l’Atlanta Journal-Constitution. « Il shoote depuis une chaise, il shoote avec sa genouillère, il shoote sans, il fait des dribbles et des passes depuis une chaise… Il enlève sa genouillère, il la remet… S’il y a bien quelque chose dont il ne faut pas s’inquiéter, c’est de voir Bogi shooter. Il fait tout ce qu’il est autorisé et capable faire, et vous ne verrez pas un Bogi qui travaille pas. »

La bonne nouvelle, c’est qu’il a enlevé sa protection, et il entame la deuxième partie de son retour vers la compétition après avoir subi la première grosse blessure de sa carrière.

« C’est difficile pour moi car même quand je suis parfois fatigué, j’ai ma routine en tête, et je me demande si je dois la faire… Franchement, j’en suis à ce stade. Je ne peux pas me reposer et ne rien faire. Je ne peux pas. Je suis comme ça. J’essaie de rester prêt, et dès que j’aurai le feu vert, je veux être prêt. Je ne veux pas plus de temps. C’est comme ça que je vois les choses. »

Parce qu’il n’a pas été opéré, l’ancien arrière des Kings n’avait pas de calendrier précis, mais dans l’idéal, il aimerait reprendre avant la coupure du All-Star Game. « J’ai regardé le calendrier, j’ai regardé combien de matches il reste, et donc n’importe quand avant le All-Star serait vraiment bien pour moi. Je ne veux pas me mettre la pression, mais si ça dépend de moi et si je suis guéri, j’aimerais rejouer avant la coupure du All-Star Game ».

Pour l’instant, il n’a pas repris l’entraînement avec le reste du groupe, mais il n’a pas connu de rechute, et c’est positif. « Parfois, le lendemain d’un gros entraînement, c’était douloureux. Puis on diminuait un peu, et je pouvais ensuite enchaîner deux jours de suite. C’est donc un progrès. Mon corps guérit vraiment bien, et je fais attention à ce que je mange et mon sommeil. Je suis 100% déterminé à bien et vite me soigner. »