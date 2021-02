De’Andre Hunter va se faire opérer

Considéré comme l’un des meilleurs « sophomores » de ce début de saison, De’Andre Hunter va malheureusement devoir se faire opérer. Touché au genou droit, l’ailier des Hawks va subir une arthroscopie pour se faire nettoyer le genou, et plus précisément les alentours d’un ménisque.

Selon le staff médical, il sera évalué à nouveau dans deux semaines, et il y a une petite chance qu’on le revoie avant la coupure de la saison, prévue du 5 au 10 mars. Quatrième choix de la Draft 2019, Hunter est jusqu’à présent le second marqueur des Hawks avec plus de 17 points par match.