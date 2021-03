Pour Stephen Curry, les Warriors restent une équipe à abattre

De retour en forme après avoir signé trois succès de suite afin de retrouver un bilan positif, les Warriors ont été corrigés dans les règles de l’art par les Lakers (117-91). La sortie sur blessure de Draymond Green, touché à la cheville à la mi-temps, n’explique pas tout. D’ailleurs, Steve Kerr a eu bien du mal à expliquer le non match de son équipe au Staples Center.

« En arrivant ici, après avoir gagné trois fois de suite, je me sentais plutôt bien », a-t-il expliqué. « Ça a été très, très surprenant pour moi. Mais je suis dans la ligue depuis assez longtemps pour savoir aussi qu’il y aura une poignée de matchs chaque année qui sont en quelque sorte inexplicables, et c’est un match sur lequel vous ne devez pas passer trop de temps. Vous tirez la chasse d’eau et vous passez à autre chose ».

La rançon du succès

Pour Stephen Curry, ce revers doit servir de rappel à l’ordre. Golden State reste une équipe à abattre pour ses adversaires, même si son statut n’a aujourd’hui plus rien de comparable avec ses exploits de la dernière décennie. Plus les Warriors vont remonter la pente, plus le degré d’adversité augmentera. C’est aussi ça, la rançon du succès, même passé !

« Draymond l’a dit un peu à la mi-temps : nous devons nous rappeler que même si nous jouons bien et que nous avons gagné trois fois de suite, les équipes veulent toujours nous battre et nous battre à plate couture. Ils ont encore beaucoup de souvenirs des cinq, six dernières années. Et c’est une bonne chose, parce qu’avec un peu de chance, on retrouvera ce niveau. ».

Les Lakers avaient trouvé une raison supplémentaire dans leur détermination à dominer les Warriors. Dans le camp californien, personne n’avait oublié cette victoire renversante de Golden State le 18 janvier dernier, lorsque les coéquipiers de Stephen Curry étaient revenus d’un écart de 14 points pour l’emporter 115-113 au Staples Center. Pour se relever de cette affront, « Chef Curry » a mis en avant la discipline collective et l’importance des petits détails qui font « la différence entre une bonne et une grande équipe ».

Prochain test face au champion en titre le 15 mars prochain, à domicile cette fois.