Le MVP de la nuit : Jimmy Butler dans sa « bulle »

« C’est un artiste. » Ce compliment à destination de Jimmy Butler est signé Donovan Mitchell. Un bon moyen pour le joueur du Jazz de saluer son homologue du Heat, auteur de l’une de ses meilleures performances de la saison, face à la meilleure équipe de la ligue.

L’homme des grands rendez-vous a contrôlé cette rencontre sous différents registres. D’abord dans la création, en délivrant nombre de bons ballons dans la raquette vers son intérieur Bam Adebayo. Ce dernier viendra d’ailleurs gentiment « polluer » l’interview d’après-match de Butler, avec une petite danse improvisée, pour fêter la victoire et peut-être aussi son nouveau contrat chaussures…

Jimmy Butler créateur (8 passes décisives), Jimmy Butler rebondeur (10 prises) et Jimmy Butler finisseur bien sûr. Peu en réussite avec son tir extérieur, l’ailier a inscrit la majorité de ses points en se rapprochant du cercle. En provoquant nombre de contact, et de passages sur la ligne des lancers (9/11), il a pu atteindre sa meilleure marque offensive de la saison (33 unités avec 12/22 aux tirs).

Ne plus penser à Orlando

C’est lui qui, à 30 secondes du terme, a envoyé « bouler » Mike Conley pour inscrire le tir décisif de cette rencontre, un petit « runner » à trois mètres du cercle.

« Clutch », Butler a ainsi porté le Heat vers un cinquième succès de suite, confirmant la bien meilleure forme de son équipe après la gueule de bois post-finale NBA.

Après la rencontre, l’intéressé dit ne plus vouloir penser à la brillante campagne de l’automne dernier. « Tout le monde se fiche d’Orlando. C’était il y a tellement longtemps. C’était une équipe différente où chacun avait un rôle différent. On se doit focaliser à l’idée d’être les meilleurs possible aujourd’hui. »

Il ajoute : « On ne peut pas revenir à Orlando ou rien de tout cela, donc on n’y pense plus. On ne compare pas. Je pense qu’on avance dans la bonne direction. » Les neuf victoires sur les douze dernières rencontres le prouvent.

Aucune déception après sa non-sélection

Miami garde un bilan négatif mais cette dynamique a permis à l’équipe de se rapprocher du top 4 de sa conférence. « Je ne veux pas encore dire que nous sommes bons, modère la superstar. Je crois qu’on a encore tant de choses à régler. Il y a tellement de secteurs dans lesquels on peut faire mieux. Moi-même, tout le monde, je ne veux pas qu’on se laisse aller en se disant qu’on est bons. Non, ce n’est pas le cas. Nous avons encore un long chemin à parcourir. »

Ce chemin ne le mènera pas au « All-Star game » cette année. Étoilé la saison passée, il paye le faux départ de son équipe et ses nombreux matches manqués. Il réalise pourtant un exercice hyper solide, en signant notamment ses meilleures moyennes en carrière… à la passe et aux rebonds ! Sur ce mois de février, il affiche même 21 points, 9 rebonds et 9 passes de moyenne.

« Je reste cool, aucune déception chez moi. Zéro », livrait Butler en amont du match de cette nuit, qui aurait aimé que son coéquipier Adebayo en soit.