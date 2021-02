Zach LaVine et Billy Donovan, une réussite d’abord humaine

Devenu cette semaine All-Star pour la première fois de sa carrière, Zach LaVine s’épanouit sous les ordres de Billy Donovan, à l’instar de l’ensemble de ses coéquipiers. Toujours aussi doué lorsqu’il s’agit de développer et faire grandir un jeune groupe, de par ses qualités de formateur, l’ancien coach du Thunder a su tirer le meilleur de son arrière, pour en faire la meilleure version de lui-même.

Avec 28.8 points, 5.3 rebonds et 5.0 passes de moyenne, à 52% aux tirs, 44% à 3-points et 87% aux lancers-francs, le 13e choix de la Draft 2014 arrive doucement, mais sûrement, à maturité. À bientôt 26 ans (il les aura le 10 mars prochain, ndlr), celui-ci s’éclate avec « ses » Bulls, qui figurent aujourd’hui dans le Top 8 de la conférence Est, grâce à leur bilan de 15 victoires et 16 défaites.

Une petite surprise au regard du peu de modifications effectuées par Chicago lors de la dernière intersaison. Finalement, le principal changement concerne l’identité de l’entraîneur de la franchise, Jim Boylen ayant été débarqué pour faire de la place à Billy Donovan. Pour le plus grand bonheur de Zach LaVine, comme confié dans les colonnes de NBC Sports.

« Billy [Donovan] est génial », embraye-t-il. « C’est un virage à 180 degrés par rapport à la saison dernière, dans le sens où nous avons à peu près la même équipe. Nous avons connu des hauts et des bas, avec des matchs que nous aurions dû gagner ou dans lesquels nous ne sommes pas bien rentrés. Mais notre approche est tellement différente mentalement… [Billy] nous met au défi, il s’y prend de la bonne manière et il est très respecté. Nous avons tous adhéré directement [à ses méthodes] et nous sommes prêts à nous battre pour lui. »

Un joueur hors pair à la personnalité en or

Forcément, cet enthousiasme palpable de la part du franchise player des Bulls, à l’encontre de son coach, facilite grandement la tâche de ce dernier, littéralement fan de la personnalité de son arrière. En effet, celui-ci n’a ainsi pas besoin de lutter pour inculquer sa philosophie à l’ensemble de son équipe, ce qui n’était pas véritablement le cas pour son prédécesseur, Jim Boylen.

« Du peu de temps que j’ai passé avec Zach [LaVine], je trouve ça dommage que les gens ne puissent voir la personne qu’il est en coulisses », regrette le technicien de Chicago. « C’est un coéquipier incroyable, un super mec, et je pense que cela se ressent dans la manière dont ses coéquipiers l’apprécient. C’est une personne encore meilleure que le joueur qu’il est. J’ai un immense respect pour son jeu, ce qu’il accomplit, la façon dont il travaille et cherche à s’améliorer. Aussi talentueux et doué soit-il, il reste le même au quotidien. Tout le monde aime être en sa compagnie et je pense que cela parle pour lui. »

Un défi à relever

L’une des clés de la relation entre Zach LaVine et Billy Donovan, fondamentale dans la réussite des Bulls, c’est assurément la volonté du néo-All-Star à ne plus être considéré comme un attaquant certes bourré de talent mais qui ne performe que dans une formation incapable de se qualifier pour les playoffs. Et il n’a pas eu besoin de l’arrivée de son nouvel entraîneur pour avoir ce déclic.

« Seul Zach [LaVine] a décidé de se concentrer sur le fait de gagner et d’avoir un impact des deux côtés du terrain », confie l’ancien cerveau de l’université de Florida. « Tout part de lui. En tant que coach, quand votre joueur est dans cet état d’esprit, vous faites tout pour le confronter à ses attentes. ‘Tu veux devenir ce joueur ? Ok, voilà ce qu’il t’en coûtera. Tu veux devenir un leader ? Ok, sois le plus travailleur car pour responsabiliser tes coéquipiers, tu dois te responsabiliser toi-même’. C’est un processus d’apprentissage pour lui. Ce qu’il a appris au cours de ses six premières saisons a fait de lui un meilleur joueur. Et je l’ai défié pour qu’il s’améliore dans les domaines dans lesquels il voulait progresser. Il a été très coopératif et a bien compris le message que je lui ai transmis. »