Hawks – Nuggets : Trae Young remporte son duel face à Jamal Murray

Pour la quatrième et dernière étape de leur « road trip » à l’Est, Jamal Murray et Michael Porter Jr. se mettent rapidement en action. Murray abuse de Trae Young au poste bas pour le panier plus la faute, et il le fait savoir. Porter est bien servi à 3-points et il hérite ensuite d’un ballon en contre-attaque, ça fait +8 pour Denver.

Cam Reddish rentre un 3-points veinard après plusieurs rebonds sur le cercle et sur la planche. Les Hawks restent au contact avec Young qui envoie le jeune Onyeka Okongwu au alley oop, mais Young se fait aussi sanctionner défensivement, débordé facilement par Murray. Denver remporte ce premier quart (33-27).

Le vent tourne en 2e quart cela dit. Les Hawks retrouvent de l’allant et insistent sur le jeu rapide. Young envoie John Collins au alley oop pour un dunk spectaculaire, mais une réception ratée pour Collins. Le ballon circule bien côté Atlanta avec Clint Capela qui conclut sous le cercle après la passe de Collins.

Will Barton et Monte Morris essaient bien de limiter la casse mais Denver prend un orage avec un 15/22 des Hawks dont 4/8 à 3-points. Le 2e quart est tout à la faveur d’Atlanta (37-23) qui a repris le contrôle des opérations à la pause (64-56). Le banc des Hawks apporte 24 points (contre 13 à Denver).

Young assomme les Nuggets

Nikola Jokic délivre les passes décisives au retour des vestiaires, dont une superbe offrande volleyée pour Zeke Nnaji, mais les Nuggets restent à la bourre. Young sert Capela qui écrase le dunk sur la tête de Jokic et Young se sert lui-même avec un 2e 3-points d’affilée, pris en première intention et très loin de l’arc.

Avec 14 points et 5 passes rien qu’en 3e quart, Young assomme les Nuggets qui sont relégués à 19 longueurs ! Entre les alley oop pour Capela, les 3-points très lointains, et les passes décisives pour ses coéquipiers, Young fait tourner les Nuggets en bourrique (93-76).

Perdus défensivement, les Nuggets essaient de se relancer offensivement en dernier quart. Ils font passer l’écart de -19 à -11 avec Murray et Morris mais Atlanta reste sereinement en contrôle. A un 3-points de Murray, Young réplique par une passe main gauche dans le mouvement pour un nouveau dunk puissant de Collins.

Malgré 16 points de Murray et 13 de Campazzo, en dernier quart-temps, les Nuggets ne reviendront pas. Capela inscrit un dernier panier après une passe à dix et Atlanta s’impose logiquement (123-115) grâce à 35 points et 15 passes de Trae Young et un double-double pour Clint Capela (22 points, 10 rebonds). Denver boucle son road trip à l’Est par trois défaites et une petite victoire…